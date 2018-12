Imperativo vincere per la Roma nella prossima sfida di campionato contro il Genoa. Se la squadra di Di Francesco lavora sul campo in vista del posticipo di domenica in cui bisognerà ritrovare quei 3 punti che mancano dall'11 novembre, la società fa il punto della situazione anche in chiave calciomercato. Il direttore sportivo Monchi in avvio di settimana incontrerà la dirigenza a Boston, per affrontare il tema legato alle trattative per i rinforzi di gennaio. Due i nomi più caldi, quelli di Sekou Sanogno dello Young Boys, e di Julian Weigl del Borussia Dortmund

Roma, vertice a Boston per il calciomercato

Momento delicato per la Roma reduce da 5 partite senza vittorie tra Serie A e Champions (3 sconfitte e 2 pareggi, tra i quali spicca l'ultimo in Serie A in 11 contro 9 con il Cagliari). Obbligatorio rialzarsi contro il Genoa, nella sfida valida per il posticipo della 16a giornata in programma domenica sera all'Olimpico. Se Di Francesco dovrà blindare la sua panchina e spegnere le voci su un possibile esonero, la dirigenza dovrà affrontare anche il tema relativo al prossimo mercato. A tal proposito, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Monchi e gli altri dirigenti lunedì voleranno a Boston per incontrare il presidente Pallotta e fare il punto sulle prossime trattative.

Roma, quali sono gli obiettivi di mercato a gennaio

La Roma si prepara dunque ad operare sul mercato, in vista della sessione di trattative invernale. Non ci saranno ovviamente spese folli, e il budget è già stato stabilito da una società che nonostante tutto crede nella rosa messa a disposizione del proprio allenatore, che dovrà solo essere puntellata. Tra gli obiettivi in pole position, c'è Sekou Sanogo dello Young Boys e Julian Weigl del Borussia Dortmund, entrambi centrocampisti.

Sanogu e Weigl, le ultime notizie sulle trattative di mercato della Roma

Sekou Sanogo è un centrocampista ivoriano dello Young Boys, che ha vissuto gran parte della sua carriera in terra svizzera . Giocatore molto fisico, ha una valutazione di mercato di 5 milioni, e dunque rappresenta una soluzione low cost per la Roma. Diverso il caso di Julian Weigl, giovane talento che in stagione sta trovando poco spazio nel Borussia Dortmund. Per il classe 1993 che può giocare sia nelle vesti di mediano che davanti alla difesa, il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni. Una cifra importante che i giallorossi sperano di "dribblare" con la solita formula del prestito con diritto di riscatto.