Calciatori: belle donne e macchine da sogno. Sarà ormai diventato anche un luogo comune, ma c'è chi continua ad alimentare questa tradizione. Francesco Totti ormai ha smesso, ma per tutti è ancora il capitano anche se siede in tribuna in giacca e cravatta. Sposato con Ilary Blasi, e proprio per questo già sicuro di avere di fianco una bella donna, il "Pupone" ha cosi deciso di farsi un bel regalo di Natale: una nuova autovettura.

Stanco del Suv Mercedes che fino ad oggi ha guidato, Totti ha infatti ritirato una fiammante Lamborghini Urus di colore nero: un bolide da 650 cavalli con vetri completamente oscurati, trazione integrale, sospensioni ad aria e dotato di un motore sovralimentato. Il dirigente giallorosso ha messo in moto la sua nuova macchina questa mattina, dopo aver fatto salire a bordo il figlio Cristian (ignaro della sorpresa ed entusiasta della scelta del padre) presso il centro direzione ALD della Capitale.

in foto: Il ritiro della Lamborghini di Totti – Foto @ALD

Totti ha scelto il noleggio

La Lamborghini Urus è un gioiello da più di 200mila euro: un auto che l'ex giocatore della Roma ha scelto di noleggiare, come ha confermato l'amministratore delegato di ALD Automotive Italia: "Francesco ha abbracciato il noleggio a lungo termine come formula di mobilità libera e senza pensieri – ha dichiarato Andrea Badolati all'ADN Kronos – pagando un canone fisso mensile in cambio di tutti i servizi legati alla gestione dell'auto".

Da sempre grande appassionato di motori, l'ex numero dieci giallorosso si è così tolto lo sfizio di cambiare auto e passare dal mezzo della famosa casa tedesca al nuovo Suv di lusso della Casa di Sant’Agata Bolognese. Un Suv che utilizzerà anche per spostarsi verso lo stadio Olimpico il prossimo 27 novembre quando, prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid, verrà ufficialmente celebrato per il suo ingresso nella Hall of Fame della Roma, diventando il 28esimo giocatore a entrare nella speciale "classifica" della società romanista.