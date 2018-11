Il prossimo 27 novembre per la Roma sarà una data da incorniciare. Se riuscisse a vincere contro il Real Madrid in Champions League all'Olimpico di certo i tifosi sarebbero più che felici ma al di là del risultato dei 90 minuti che verranno decisi in campo, sarà comunque un successo. Perché Francesco Totti, oggi all'interno della dirigenza giallorossa, verrà celebrato nel modo più grande: inserendolo nella Hall of Fame di sempre del club capitolino.

Tutti all'Olimpico per Totti e il Real Madrid

Francesco Totti sarà introdotto proprio il 27 novembre nella Hall of Fame della Roma con una cerimonia che si terrà alle 20.00 allo Stadio Olimpico, prima della partita di Champions League tra Roma e Real Madrid. Lo storico numero 10 e capitano giallorosso scriverà l'ennesima pagina indelebile con il club della sua vita, diventando il 28esimo giocatore a entrare nella Hall of Fame della società romanista.

Una maglia celebrativa prima della partita

Per il Capitano sarà una nuova giornata da ricordare, dopo quella dell'addio al calcio e alla Roma davanti ad un Olimpico tutto esaurito e commosso per il saluto del ‘Pupone'. Il prossimo 27 novembre a Totti sarà consegnata la maglia sartoriale preparata per tutti i membri della Hall of Fame prima che le squadre entrino in campo per il riscaldamento, raccogliendo l'applauso dei propri tifosi e di quelli del Real che già gli tributarono il loro saluto al Bernabeu.

Totti, il primo per decisione diretta del club

Ciò che distinguerà Francesco Totti da ogni altro membro della Hall of Fame è la scelta con cui è stato deciso il suo inserimento. L'ex numero 10 è infatti il primo giocatore eletto per decisione diretta della società e il 28esimo in totale a entrare nella Hall Of Fame nella storia giallorossa dall'istituzione della stessa, ovvero dal 2012.