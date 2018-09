La cessione in extremis di Strootman, dopo quelle di Alisson e Nainggolan, e la sconfitta in casa del Milan hanno scatenato le polemiche tra i tifosi della Roma. Nel mirino l'operato della società e la "rivoluzione" con la cessione di 3 perni della squadra di Di Francesco e l'acquisto di numerosi giocatori, molti dei quali giovani e dunque vere e proprie scommesse. Quello che è certo è che il club capitolino è stato protagonista nell'ultima sessione di calciomercato confermando un dato interessante: la Roma è infatti nella top ten delle squadre europee che hanno investito di più dal 2010 ad oggi, e sul podio tra i club che hanno incassato di più dalla cessione di giocatori.

Chi ha speso e guadagnato di più nei top 5 campionati d'Europa dal 2010

A fare il punto della situazione ci ha pensato il CIES, ovvero l'Osservatorio sul mondo del calcio europeo che ha stilato due particolari classifiche prendendo in considerazione i soldi investiti e guadagnati nelle finestre di calciomercato degli ultimi 8 anni, dalle società dei 5 massimi campionati europei ovvero Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1). E i numeri relativi ai movimenti della Roma nelle sessioni di trattative, confermano la grande operosità del club capitolino a dir poco attivo.

La classifica delle squadre più spendaccione sul mercato dal 2010. Roma nona

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati sul mercato, la Roma rientra nella top ten, piazzandosi al nono posto. 809 milioni quelli spesi dai giallorossi, dal 2018 ad oggi. In questa speciale graduatoria al primo posto c'è il City di Guardiola, con ben 1.470 milioni, poi il Chelsea con 1310 milioni investiti e a completare il podio il Barcellona (1.258). Presenti nella graduatoria anche altre italiane: la prima della Serie A è la Juventus con 1085 milioni spesi (regina degli investimenti estivi grazie a Ronaldo con 255 milioni di euro), poi dopo la Roma ecco Inter (11° posto, 748 milioni), Milan (13°, 678 milioni) e il Napoli (17°, 579 milioni)

Roma al terzo posto nella graduatoria delle squadre che hanno guadagnato di più sul mercato

La musica cambia ovviamente se si considerano sempre i soldi incassati nelle finestre di calciomercato dal 2010 ad oggi dai club dei top 5 campionati europei. In questo caso la Roma è addirittura al terzo posto, confermandosi una delle regine delle plusvalenze con 680 milioni di euro, come confermato da Calciomercato.com. Davanti al club del presidente Pallotta ecco il Monaco con 950 milioni guadagnati (basti pensare al solo affare Mbappé) e il Liverpool con 683 milioni di euro. In questo caso i giallorossi hanno fatto meglio della Juventus, al 7° posto con 620 milioni, e dell'Inter e del Napoli rispettivamente 15° e 18° con 388 e 370 milioni guadagnati