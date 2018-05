Gli acquisti di Coric e Marcano, l'accordo con Kluivert jr. La Roma è attivissima sul fronte del calciomercato in entrata per la gioia dei tifosi giallorossi che però dovranno fare molta attenzione alle dichiarazioni di un grande ex. Ci ha pensato Cafù infatti a spaventare i sostenitori capitolini, con una battuta su Alisson ovvero il portiere brasiliano reduce da un'eccezionale stagione da titolare nella Roma e nel mirino di numerosi top club del Vecchio Continente, in primis Real Madrid e Liverpool.

Alisson andrà al Real Madrid, parola di Cafù

In un video che ha fatto il giro del web e dei social nelle ultime ore, l'ex pendolino di Roma e Milan si è espresso senza troppi giri di parole sul futuro di Alisson. Stuzzicato sulla situazione attuale del portiere che dovrà difendere i pali del Brasile ai prossimi Mondiali, Cafù ha dichiarato: "Alisson? Passerà dalla Roma al Real Madrid". Al suo interlocutore che gli ha chiesto conferme la grande gloria ha ribadito: "Per me è definitivo, dalla Roma al Real Madrid".

Le ultime notizie di calciomercato su Alisson

Se il portiere ha dimostrato di essere concentrato esclusivamente sui Mondiali, la Roma ha a più riprese fatto leva sulla felicità del brasiliano che si trova bene nella Capitale e ha un contratto fino al 2021. Non è un mistero però il pressing del Real Madrid e del Liverpool: se le merengues non sono mai state convinte fino in fondo di Keylor Navas, i Red sono alla ricerca di un portiere che possa rappresentare un'alternativa a Karius, uscito con le ossa rotte dalla finale di Champions. I Reds oltre ad Alisson seguono anche da vicino Gigio Donnarumma.

Quanto vale Alisson sul mercato per la Roma

Di fronte ad un'offerta eccezionale, la Roma potrebbe anche lasciar partire il ragazzo brasiliano dopo una sola stagione da titolare. Quanto costa il cartellino di Alisson al momento? Per i giallorossi chi si vorrà sedere al tavolo delle trattative per l'estremo difensore dovrà mettere sul piatto almeno una cifra di 90 milioni. Una quotazione super per un portiere che potrebbe anche far aumentare il suo valore in caso di ottime prestazioni ai Mondiali