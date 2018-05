Alisson Becker vestirà la maglia del Real Madrid? Sì, ma solo per 5 milioni netti a stagione, non un euro in meno. Sarebbe questo l'ingaggio preteso dal numero uno brasiliano oggi alla Roma, richiesto proprio dai Blancos di Spagna. Il club giallorosso avrebbe deciso che il cartellino non si abbasserà dai 100 milioni di euro, questo è il prezzo fissato dal ds Monchi che dovrebbe frenare diverse pretendenti sul nascere.

Una trattativa che è ancora in fase embrionale ma che rischia di essere il tormentone di mercato perché mai come quest'anno ci potrebbe essere una girandola di portieri che coinvolgerà molti top club europei. Tra i numeri 1 più ricercati c'è sicuramente Alisson, l'estremo del Brasile e della Roma che si è particolarmente distinto in una stagione importante per i colori capitolini, culminata col terzo posto in campionato e una semifinale Champions.

100 milioni di cartellino. Tuttavia, ci sarà da lavorare parecchio per limare gli angoli ben appuntiti dalla società giallorossa e dallo stesso giocatore. Un costo del cartellino altissimo e un ingaggio preteso da top player. Tutto corretto, giustificato ma che appare eccessivo per chi ancora non ha vinto nulla di importante. Il tempo svelerà le mosse. Certo è che con il Real campione d'Europa o il Brasile sul tetto del mondo potrebbe accade tutto e il suo contrario.

5 milioni di ingaggio. Due elementi appaiono insindacabili, che la Roma valuti Alisson 100 milioni di euro e che il giocatore chiede al Real uno stipendio da favola, 5 milioni di euro a stagione. delle due l'una: i Blancos o puntano a strapagare la Roma o a soddisfare il giocatore. Il cartellino è stimato attorno ai 60-70 milioni, solo a questa condizione si potrebbe accettare l'ingaggio stratosferico.

Alternative: De Gea o Courtois. A Madrid si lavora da tempo sul muovo portiere. Alisson è la soluzione principale ma da tempo si seguono anche Courtois del Chelsea e De Gea dello United. Nel caso in cui comunque l'ex Internacional dovesse volare a Madrid, nella Capitale ci sarebbe un piano B: sono pronti a puntare su Lafont del Tolosa o Lunin dello Zorya Luhansk