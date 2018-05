La Roma corre forte sul calciomercato. Dopo l'acquisto di Ante Coric, i giallorossi hanno chiuso per Ivan Marcano. Il difensore svincolato dopo l'avventura al Porto è approdato nella Capitale dove è stato accolto dagli emissari del club capitolino e da un gruppo di tifosi. Nella mattinata di domani sono in programma le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che legherà ufficialmente lo spagnolo alla Roma.

in foto: Foto Twitter @OfficialASRoma

Ivan Marcano è arrivato a Roma, visite mediche e firma con i giallorossi

Nel tardo pomeriggio dunque è arrivata la conferma della fumata bianca per l'accordo tra la Roma e l'esperto difensore classe 1987. Quest'ultimo infatti è arrivato all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Alicante. Sorridente, Marcano è stato subito accolto da un gruppo di tifosi e ha ricevuto una sciarpa che ha subito mostrato ai presenti con la scritta "Io ci sono, in mezzo ai romanisti" per la sua prima foto con i nuovi colori sociali. Non ha fatto dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano all'uscita del Terminal 3 Arrivi. Dopo aver lasciato lo scalo con i rappresentati della Roma e il suo entourage Marcano si è spostato nella Capitale. Domattina sono previste le visite mediche a Villa Stuart, con a seguire le firme.

Marcano-Roma, le cifre dell'operazione di calciomercato

La Roma non ha perso tempo per puntellare il suo reparto difensivo sul mercato. Sfruttata l'occasione di acquistare a zero lo spagnolo, alla luce del suo contratto in scadenza con il Porto a fine giugno, i giallorossi nei giorni scorsi hanno trovato l'intesa con il calciatore sull'ingaggio. Contratto triennale per Marcano con stipendio da due milioni di euro, per un difensore che potrà garantire fisicità ed esperienza a Di Francesco.

Ivan Marcano, come giocherà nella Roma

Al momento Marcano, nonostante la grande esperienza internazionale che gli ha permesso di collezionare 373 presenze tra Spagna, Grecia, Russia e Portogallo, è considerato una seconda scelta. Di Francesco considera Manolas e Fazio i titolari, ma questi ultimi dovranno fare molta attenzione allo spagnolo che ha tutte le carte in regola per fare bene con l'ex tecnico del Sassuolo e sovvertire le gerarchie. Non bisogna dimenticare anche la sua propensione offensiva che nell'ultima annata con il Porto gli ha permesso di segnare 7 gol.

Il messaggio al Porto di Marcano

E il difensore non ha perso tempo per salutare il suo ultimo club il Porto che gli ha fatto l'in bocca al lupo sui suoi canali social. Questo il messaggio del centrale: "Sono stati sufficienti quattro anni per far sì che la mia decisione di venire al Porto fosse la migliore che avessi mai potuto prendere in quel momento della mia carriera. Ci sono stati momenti negativi, ma sempre con l’orgoglio di sapere che abbiamo dato il 100%. Un ciclo della mia vita è finito, con la convinzione che è il momento giusto. Lascio la squadra dove merita di essere. In primo luogo, vorrei ringraziare i miei colleghi, solo noi sappiamo quanto ci costa essere campioni, l’unione è stato il nostro marchio di fabbrica. Grazie allo staff, per avermi fatto recuperare dagli infortuni. Infine, al Porto in generale e ai tifosi in particolare. Il primo, perché mi hanno fatto sentire come se fossi a casa in una città straniera e ai tifosi perché sono i tifosi che la squadra merita, un club vincente ha bisogno di una struttura sociale critica quando è necessario migliorare ed essere esigente quando facciamo male (contro tutto e contro tutti). Hanno dimostrato di essere un esempio in tempi difficili".