Dopo la sconfitta contro la Juventus, il clima intorno a Trigoria è rimasto irrespirabile per molti: specialmente per Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso è infatti ancora in bilico ed è atteso da due gare che potrebbero anche sancire il suo esonero: quella contro la sua ex squadra del Sassuolo, e quella di Parma contro Gervinho e compagni. La società ha infatti deciso di aspettare le ultime due gare dell'anno, prima di prendere una decisione definitiva sull'allenatore.

Dopo la ridda di voci emerse a margine dell'impegno di Torino con i campioni d'Italia, nelle ultime ore è saltato fuori anche il nome di un allenatore già conosciuto dai giocatori e soprattutto dai tifosi della Roma: quello di Christian Panucci. L'ex difensore giallorosso, oggi commissario tecnico dell'Albania, avrebbe infatti scalato le gerarchie tra i dirigenti di Pallotta dopo il presunto contatto telefonico con Franco Baldini.

Baldini sponsor di Panucci

Come riportato da "Il Messaggero", Panucci avrebbe dato la sua disponibilità immediata al dirigente romanista, nonostante un contratto firmato con la federazione albanese fino al novembre 2019: data in cui termineranno le gare di qualificazione per Euro 2020. Attualmente in vacanza con il figlio, il tecnico è atteso in Italia alla vigilia della sfida con il Parma: match decisivo per le sorti della panchina giallorossa.

Con Panucci in forte rialzo nel borsino dedicato alla panchina romanista, scende inevitabilmente il nome di Paulo Sousa: già avvistato nella Capitale e in attesa di una chiamata da parte della dirigenza. Il portoghese avrebbe perso "punti" anche nei confronti dei tifosi: infuriati per la sua gaffe social. Il tecnico lusitano è stato infatti preso di mira per una foto in maglia bianconera pubblicata nelle scorse ore: una decisione che ha sollevato la protesta giallorossa e costretto il tecnico a cancellare il post.