Non è stata certamente una stagione positiva quella di Gregoire Defrel. L'ex attaccante del Sassuolo, che nella scorsa estate aveva seguito Di Francesco nell'avventura romana, ha infatti giocato poco e segnato soltanto una rete: l'ininfluente rigore al 92esimo contro il Benevento. Troppo poco per il 26enne attaccante della Roma che, dopo i molti problemi fisici riscontrati in stagione, ha pure dovuto sottoporsi ad una pulizia artroscopica del ginocchio sinistro: operazione effettuata nelle scorse ore, presso la clinica Villa Stuart della Capitale.

La decisione di far operare il giocatore, lo staff medico romanista l'aveva in realtà già presa da tempo. Programmata al termine del campionato, la pulizia al ginocchio del giocatore di Di Francesco è stata dunque anticipata poiché i tempi di recupero coincidevano con quelli del problema al piede. Dopo aver smentito la lesione alla cartilagine, i medici nelle prossime ore valuteranno le condizioni di Defrel e daranno il primo responso sul suo ritorno in campo: a questo punto difficile prima del termine della stagione.

La preoccupazione di Di Francesco

La notizia dell'intervento del suo attaccante, non è stata ovviamente presa bene dal tecnico della Roma. Atteso dalle due semifinali di Champions League con il Liverpool e dalla volata finale in campionato, dove i giallorossi devono difendere il terzo posto dietro a Juventus e Napoli, Eusebio Di Francesco dovrà probabilmente fare a meno del 26enne francese cresciuto nelle giovanili del Parma.

L'investimento fatto dalla società di James Pallotta per mettere le mani su Defrel (venti milioni di euro più 3 di bonus), non è stata dunque una scelta fortunato. Almeno per questa stagione, dove il francese ha dovuto giocare principalmente contro la sfortuna e i molti problemi fisici che gli hanno condizionato il suo primo anno in giallorosso.