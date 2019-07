Non c'è solo Suso nelle ultime notizie di mercato sulla Roma. Il nome nuovo per le trattative dei giallorossi è quello di un altro spagnolo, con un passato in Serie A. Si tratta dell'ex Milan Gerard Deulofeu che potrebbe fare molto comodo al nuovo mister capitolino Fonseca alla luce della sua capacità di giocare su entrambe le fasce nel 4-2-3-1. Per convincere il Watford a calare le pretese per Deulofeu potrebbe essere inserita nella trattativa di mercato una contropartita gradita, ovvero il portiere svedese Olsen

Calciomercato Roma, Gerard Deulofeu alternativa a Suso negli obiettivi capitolini

Gerard Deulofeu potrebbe fare molto comodo alla nuova Roma di Paulo Fonseca. Alla luce delle difficoltà dei giallorossi nella trattativa col Milan per Suso, ecco spuntare l'ex rossonero che attualmente milita nel Watford ed è reduce da un'annata con all'attivo 12 gol e 5 assist in 33 presenze. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, ed eventualmente anche come falso nueve il classe 1994 potrebbe essere un profilo ideale anche alla luce dell'esperienza già acquisita in Serie A.

Roma, le cifre e i dettagli della possibile trattativa per Deulofeu con il Watford

Ma quanto costa Deulofeu? E perché potrebbe rivelarsi un obiettivo più alla portata rispetto al connazionale Suso? Il duttile esterno offensivo classe 1994 è stato acquistato dal Watford per circa 13 milioni più 4 di bonus. Gli inglesi voglio effettuare una plusvalenza importante e a tal proposito l'offerta giusta per la Roma potrebbe essere quella formata da una cifra cash e da una contropartita. Secondo CentroSuonoSport, sul piatto potrebbe finire il portiere Robin Olsen (arrivato in giallorosso per 9 milioni più bonus) più 15 milioni. Una potenziale offerta da circa 25 milioni che potrebbe convincere il Watford, con il club capitolino che si libererebbe così del portiere svedese, dopo l'acquisto dello spagnolo Pau Lopez.

Roma, la situazione Suso e l'affondo per Deulofeu

La Roma ha dunque le idee molto chiare per Deulofeu con la trattativa che potrebbe partire nel momento in cui si avrà la certezza di non poter arrivare a Suso. Per quest'ultimo il Milan non sembra disposto ad effettuare sconti, e chiede i 40 milioni della clausola. I giallorossi proveranno fino all'ultimo ad inserire una contropartita, con l'ultimo nome che è quello di Nzonzi. In caso di fumata nera però potrebbe prendere quota l'affare Deulofeu.