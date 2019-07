Giampaolo ha dato un messaggio al club rossonero: Suso è un giocatore al momento importante per la crescita del gruppo. Eppure, proprio lo spagnolo è entrato di prepotenza nel calciomercato della Roma che sta cercando di acquistare il trequartista rossonero. Scartate le piste Defrel, Schick e Zaniolo, tutti giocatori che per un motivo o l'altro non andranno a Milano sponda rossonera, l’idea che sta nascendo sarebbe quella di inserire in un’eventuale trattativa il centrocampista campione del mondo Steven Nzonzi.

in foto: Suso nel tridente del Milan con Borini e Piatek.

Il centrocampista francese in giallorosso non ha mai convinto fino in fondo e in Capitale Petrachi sta lavorando sul fatto che Ricky Massara stima molto da sempre e per il quale l’attuale d.s. milanista continua ad avere un’alta considerazione. A centrocampo il Milan necessita un restyling e Nzonzi potrebbe essere un elemento interessante.

Perché Suso non fa al caso di Giampaolo

Su Suso il Milan è ferreo: lo spagnolo vale tutta la clausola di rescissione, cioè 40 milioni di euro, non un centesimo in meno. I rossoneri gradirebbero la cifra in contanti per poi scegliere una alternativa tecnica senza vincoli ma da Roma si continua a spingere per inserire un giocatore. Ma lo spagnolo – pur ricevendo la stima di Giampaolo – nei fatti avrebbe pochi spazi negli schemi di un tecnico che predilige il 4-3-1-2 dove come trequartista c'è già Cahlanoglu.

Quanto è stato pagato e quanto vale Nzonzi

Nzonzi è arrivato in Capitale l'estate scorsa, ma ha fallito l'appuntamento in giallorosso: una stagione sotto tono, in cui ha patito anche i cambi tecnici e un ambientamento che è risultato più difficoltoso del previsto. La Roma un anno fa per Nzonzi ha speso 26,65 milioni più 4 di bonus, oggi il cartellino del francese vale non più di 28 milioni ma permetterebbe di abbassare il ‘cash' da dare al Milan per Suso.