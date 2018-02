E' un grande classico del calcio italiano: il Ninja contro la vecchia signora. Dopo i botta e risposta via social con i molti tifosi della Juventus, questa volta Radja Nainggolan ha preferito prendere in giro il suo vecchio compagno di squadra Miralem Pjanic. Intervistato da Sky, il centrocampista belga ha infatti parlato della decisione del suo amico di trasferirsi alla Juventus.

"Per me sarebbe troppo semplice andare in una squadra che vince già da anni – ha esordito Nainggolan, ai microfoni del canale satellitare – A Torino vincere è normale, ma io voglio essere protagonista a Roma. Vincere qua, contro la Juve, sarebbe una doppia soddisfazione. Con Pjanic ho legato tanto, ci sentiamo e ci vediamo spesso. Quando ci sentiamo mi dice che sta bene. E' in una società vincente, ma io non avrei mai accettato di andare a giocare lì".

Le scelte del Ninja.

Dopo esser stato vicino ad una clamorosa cessione in Cina nello scorso mercato invernale, Radja Nainggolan ha poi nuovamente rinsaldato il suo rapporto con la tifoseria giallorossa: "Tutto quello che ho detto e fatto in passato lo rifarei perché sono uno che dice quello che pensa, sono fatto così – ha spiegato il centrocampista belga – Sono sempre rimasto a lungo nelle società in cui sono andato e ho trovato sempre posti buoni dove vivere".

"Piacenza era una città piccola ma essendo la prima dopo essermi trasferito dall’estero andava bene. A Cagliari mi sentivo a casa, il clima era bello, la gente mi voleva bene e la stessa cosa vale qui a Roma: non vedo il motivo per cui debba andare via. Vivo bene, ho tutto quello che mi serve e quindi in questi casi neanche i soldi ti possono far cambiare idea. E’ una scelta che ho fatto perché penso di vivere bene e di avere tutto quello di cui ho bisogno".