Quella tra Juventus e Roma è stata una partita bella e frizzante fino all'ultimo secondo. All'Allianz Stadium i giallorossi di Eusebio Di Francesco se la sono giocata nel migliore dei modi ma la sorte e qualche episodio sfortunato non hanno giocato a favore della squadra capitolina.

A fine gara gli animi era talmente tesi che non tutti si sono comportati in maniera sportiva: Radja Nainggolan ha raccontato quello che è successo con Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri e suo ex tecnico ai tempi di Cagliari.

Nainggolan e il vice di Allegri: Mi ha mandato a quel paese.

La tensione a fine partita era palpabile e lo ha testimoniato Radja Nainggolan ai microfoni di Premium Sport parlando del comportamento del vice di Allegri e del fatto che non lo ha salutato. Il centrocampista belga della Roma si è soffermato su quello che è successo con un uomo dello staff tecnico bianconero, suo ex tecnico ai tempi del Cagliari

Tutto chiaro se vedete le immagini: volevo stringere la mano a Landucci della Juve (vice di Allegri), l'ho avuto a Cagliari e mi aveva aiutato nella crescita ma mi ha mandato a quel paese senza motivo. Non me l'aspettavo.

Nainggolan: Perdere con la Juve non è un dramma.

Nainggolan si è soffermato sulla gara parlando dell'andamento della sfida dell'Allianz e dello stato morale di Patrik Schick, che ha sbagliato il colpo del pareggio a pochi minuti dal termine