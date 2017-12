La Roma non sfonda a Torino ma affonda. Per 1-0 dopo una gara gagliarda giocata fino al 90′ alla pari con una Juventus che ha saputo sfruttare al meglio la rete dell'ex di turno, Benatia. Un gol pesantissimo che schiaccia la Roma lontano dal duo di testa formato da Napoli e Juventus. Il tricolore è affar loro visto che la caduta dell'Inter con il Sassuolo e dei giallorossi allo Stadium ha aperto una piccola falla tra le quattro migliori del campionato. Nel finale succede di tutto: prima una clamorosa traversa di Florenzi, poi sull'ultima ripartenza il legno di Pjanic. Infine a tempo scaduto Schick ruba palla in contropiede ma al momento del tiro si fa ipnotizzare da Szczesny che salva risultato e secondo posto in solitaria.

Primo tempo: ci pensa Benatia.

L'approccio giusto bianconero.

Parte molto meglio la Juventus che ha la convinzione giusta per approcciare bene al match che varrebbe la risposta giusta al Napoli vincente contro la Sampdoria. La Roma è più contratta, i bianconeri con la Joya in panca, giocano meglio, fraseggiano come sanno, pressano e ripartono. Non è un caso che le prime occasioni più interessanti siano di marca bianconera. E che il vantaggio sia juventino è la riprova di un inizio migliore dei padroni di casa: 18′, colpo di testa di Chiellini, traversa di Benatia e ribattuta a rete dell'ex di turno che infila Allison per l'1-0.

Reazione Roma.

La Roma reagisce, El Shaarawy al 27′ ha la palla giusta per il pareggio ma il tiro è sporco e lento, preda della difesa bianconera. La Juve però regge bene soprattutto in mediana, lasciando l'iniziativa ai giallorossi ma frenando tutte le azioni offensive degli ospiti al limite dell'area di rigore. Col proseguire dei minuti, la Roma entra in affanno, Dzeko e compagni sono obbligati a cercarsi palloni utili a metà campo allontanandosi dall'area bianconera, mentre la Juventus si limita a impedire alla Roma di verticalizzare accontentandosi del minimo dei vantaggi.

Secondo tempo.

Higuain vicino al raddoppio.

La ripresa inizia senza sussulti. La Juventus prova l'affondo iniziale per chiudere il match che fallisce con uno Higuain geniale nello smarcarsi in area giallorossa ma che sbaglia al momento della conclusione con la sfera che sorvola la traversa. Poi ci prova Matuidi impegnando Allison ad una parata miracolosa. La Roma reagisce ma non punge: la difesa della Juventus non soffre mai, costringendo gli avversari offensivi a restare evanescenti in campo. Ed esponendo la propria retroguardia a pericolose ripartenze.

La traversa di Forenzi.

Il pressing bianconero resta alto costringendo la Roma a giocare per vie orizzontali e frenare la manovra. Di Francesco prova allora la carta Schick insieme a Dzeko, per un due contro due con i centrali bianconeri. La Roma acquista maggior personalità e al 35′ della ripresa arriva anche l'occasione migliore per trovare il meritato pareggio: Florenzi si fa trovare in area pronto all'acrobazia ma la palla snatte solo sulla traversa salvando la Juventus.

Assedio Roma.

Nei minuti finali è un assedio in area bianconera: la Roma attacca con tutto l'organico e cerca disperatamente il pareggio costringendo la Juventus alla difesa ad oltranza. Ancora Florenzi, poi Umas quindi Kolarov ci provano in tutti i modi ma la rete dell'1-1 non arriva e allo Stadium i tifosi possono gioire per una vittoria importantissima che rilancia la Juventus alle spalle del Napoli capolista.