Il mercato della Roma in entrata e soprattutto in uscita sembra essersi bloccato. Il club giallorosso sembrava dover cedere una serie di big, ma in tanti dopo aver iniziato a lavorare con Paulo Fonseca hanno cambiato idea e sembrano disposti a rimanere. Zaniolo sta per rinnovare il contratto, Dzeko non è più così vicino all’Inter, anche il ‘Flaco’ Pastore vestirà ancora il giallorosso. Uno dei pochi a non aver convinto è Schick, che sembra destinato alla cessione.

Zaniolo resta, Dzeko e Pastore fuori dal mercato

Nicolò Zaniolo si è presentato con anticipo in ritiro, poi dopo aver parlato con il d.s. Petrachi si è rimesso a lavorare senza sosta per la Roma, con cui entro Ferragosto dovrebbe prolungare il contratto con conseguente adeguamento da 300mila euro più bonus a 1,5 milioni. Nelle amichevoli di Fonseca, tutte vinte, grande protagonista è stato Edin Dzeko che è sembrato a lungo vicino all’addio (lo vuole l’Inter, la pista si è raffreddata) ma ora pare quasi certa la sua conferma. La moglie Amra sui social ha mandato dei messaggi molto chiari, ama la Capitale. Kolarov e Florenzi resteranno e pure Javier Pastore. L’ex del Palermo ha impressionato e nel 4-2-3-1 potrebbe agire da trequartista alle spalle della punta, ma Fonseca pensa anche a un ruolo da playmaker davanti alla difesa.

Patrik Schick verso il Borussia Dortmund

L’attaccante della Repubblica Ceca invece dopo due deludenti stagioni saluterà i giallorossi. Schick si sta avvicinando sempre più al Borussia Dortmund, che ha speso tantissimo sul mercato e ha appena conquistato la Supercoppa. La ‘Gazzetta dello Sport’ scrive che l’affare è vicinissimo alla conclusione.

Llorente e Alderweireld

Al posto di Schick la Roma potrebbe avere Llorente, libero dopo due stagioni al Tottenham. Il basco ha tante richieste, ha grande esperienza e può ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Dagli Spurs può arrivare invece Alderwiereld, difensore belga che costa 25 milioni di euro.