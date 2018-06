Radja Nainggolan è uno di quei calciatori che farà sempre discutere, quando parla e quando resta in silenzio. Dopo la grande amarezza per la mancata convocazione al Mondiale 2018 con il Belgio di Roberto Martinez, il centrocampista della Roma è stato protagonista di uno speciale con la tv belga VTM in cui ha raccontato la sua vita e i suoi pensieri, facendo parecchio clamore. Nainggolan ha aperto le porte della sua casa di Ostia all'emittente belga e si è sfogato sia sull'esclusione dalla Coppa del Mondo che sul modo di porsi di alcuni calciatori:

Non andare al Mondiale è un colpo davvero duro per me, perché ne ho già saltato uno. Dopo la mia carriera non voglio avere niente a che fare con il mondo del calcio, ci sono troppi leccaculo. Io dico quello che penso, quello che sento. Questo è il mio problema, ma sarà sempre così.

Il centrocampista giallorosso ha parlato anche del rapporto con suo padre, che lasciò la famiglia quando Radja era ancora piccolo: "Ho provato a cercarlo. Perché ho pensato: ora siamo più grandi, io ho dei figli. Ma quell’incontro è andato piuttosto male".

Infine il Ninja, come riportano alcune anticipazioni della stampa belga, ha raccontato come lui intende vivere la sua vita e la sua carriera da calciatore da sempre, senza tralasciare la famiglia e i figli:

Guarda, io vivo giorno per giorno. E ogni giorno può essere il migliore della mia vita. Sono un professionista, mi alleno e lavoro duramente. Sono anche un papà che porta i figli a scuola la mattina.

Nainggolan resterà alla Roma

Intanto sembrano state messe da parte le voci di mercato in merito alla possibile partenza di Radja da Roma. L’Inter lo sta corteggiando dalla scorsa estate mentre il Guangzhou voleva riempirlo di soldi lo scorso inverno ma ora non può più permettersi quelle cifre: Nainggolan non vuole lasciare la Roma e sembra essere molto tranquillo per il suo immediato futuro.