L'entusiasmo per aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe avere forti ripercussioni sulle trattative di calciomercato dell'Inter. Le ultime indiscrezioni legate al club nerazzurro, ormai certo di poter contare sugli introiti derivanti proprio dalla competizione Uefa (circa quaranta milioni di euro), parlano di un mercato importante dei milanesi fatto di giocatori giovani ma anche di campioni affermati.

Il nome cerchiato in rosso sull'agenda di Piero Ausilio, responsabile dell’area tecnica nerazzurra, è quello di Radja Nainggolan. Il trentenne centrocampista belga, che ha un contratto con la Roma fino al 2014, è un vecchio pallino della dirigenza milanese che già nell'estate scorsa provò inutilmente ad informarsi sulle condizioni contrattuali del ninja romanista. Oggi le cose potrebbero però essere cambiate, e di fronte ad un'offerta importante il club capitolino potrebbe anche decidere di vendere il suo giocatore.

Anche Barella nel mirino

Per parlare dell'affare Nainggolan, ma anche di Barella (altro obiettivo per il centrocampo nerazzurro), Piero Ausilio nelle scorse ore ha visto in un albergo milanese Alessandro Beltrami, agente sia del centrocampista del Cagliari che di quello della Roma. Un appuntamento interlocutorio, che è servito per capire la disponibilità dei due giocatori e il costo del loro cartellino che, per entrambi, viene valutato intorno ai 40 milioni di euro.

La trattativa più difficile è senza dubbio quella legata a Nainggolan. L'Inter non solo dovrà convincere la Roma con argomenti credibili (vedi alla voce: offerta economica), ma dovrà cercare di accontentare anche il belga sull'ingaggio: attualmente di 5 milioni di euro bonus compresi. Nell'affare con il Cagliari, invece, preoccupa di più la presa di posizione del presidente sardo Giulini: per nulla interessato ad eventuali contropartite tecniche (si è parlato di alcuni giovani della Primavera) offerte dal club di Suning.