La qualificazione per la Champions League, ottenuta all’ultima giornata, dà grande forza economica all’Inter. Il club del presidente Suning sarà probabilmente molto attivo sul mercato e cercherà di piazzare un altro paio di colpi, dopo quelli che ha già chiuso. Uno dei grandi obiettivi dei nerazzurri è rappresentato da Nicolò Barella, ventunenne centrocampista del Cagliari.

La trattativa per Barella. A Milano c’è stato un incontro tra il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e il procuratore del giocatore Beltrami, in un albergo milanese. Le basi sono state già create. L’accordo economico tra il club nerazzurro e il giocatore è abbastanza vicino. C’è però da convincere il Cagliari che pretende 30 milioni di euro, una cifra molto alta. L’Inter nella trattativa vorrebbe inserire delle contropartite tecniche, magari un paio di giocatori tra quelli più forti della Primavera.

I colpi dell’Inter. Il club del presidente Suning molto prima di chiudere il campionato ha effettuato tre colpi. A costo zero sono stati presi il difensore della Lazio de Vrij, quello della Juventus Asamoah e Lautaro Martinez, ventunenne attaccante argentino del Racing de Avellaneda.

Gli obiettivi di mercato. Spalletti, che presto rinnoverà il suo contratto, avrà una rosa molto più ampia nella prossima stagione. L’ex tecnico della Roma vuole, oltre a Barella, un altro centrocampista di spessore e vorrebbe prendere Kevin Strootman, che sembra in uscita dalla Roma. Ma anche in avanti, al di là delle conferme di Perisic e Icardi, anche lui è in odore di rinnovo contrattuale, ci sarà un grande colpo. Il sogno è rappresentato da Federico Chiesa, obiettivo di mercato anche della Juventus, anche se sembra più facile prendere uno tra Verdi e Politano, che sono due dei giocatori più ricercati del prossimo calciomercato.