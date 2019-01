La Roma ha perso per 7-1 contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. Questa è stata la peggior sconfitta di sempre dei giallorossi nella storia di questa manifestazione, per la terza volta in dodici anni la squadra giallorossa ha incassato sette gol (le due volte precedenti era successo in Champions League). La gioia per la semifinale di Champions League ottenuta lo scorso aprile è un lontanissimo ricordo, c’è chi chiede l’esonero di Di Francesco e chi chiede un cambio radicale, anche in società. Del momento attuale della Roma ha parlato anche Carlo Verdone, grande attore e regista nonché noto tifoso giallorosso.

Lo spogliatoio della Roma è diviso

Intervistato nella trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’ Verdone ha detto che secondo lui il tecnico non è riuscito a compattare lo spogliatoio, che probabilmente è diviso. Il day after del 7-1 è molto pesante e per ritrovare la quadratura c’è bisogno di un cambiamento:

Ieri al quarto gol Enrico Vanzina con cui stavo vedendo la partita, si è alzato ed è andato via, senza salutare nessuno. Voglio bene a Di Francesco, ma non riesce a formare il gruppo, la squadra non può essere così bipolare. Evidentemente c’è una spaccatura nello spogliatoio, forse tra giovani e senatori. In questo modo non andremo avanti, qualcosa va cambiato.

Il mercato della Roma e Paulo Sousa

Verdone non è solo un tifoso, è anche un appassionato di calcio e con cognizione ha parlato del mercato estivo, ma anche dell’eventuale successore di Di Francesco, e cioè Paulo Sousa di cui si parla d tempo, ma anche del presidente Pallotta che è sempre in attesa di avere l’ok per lo stadio: