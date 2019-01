La Fiorentina ha conquistato il posto in semifinale in Coppa Italia. La squadra di Pioli ha disputato una partita perfetta e ha sconfitto per 7-1 la Roma, che al Franchi ha subito una delle sconfitte più pesanti della sua storia. Un k.o. che mette nuovamente in discussione Di Francesco, che pure nelle ultime settimane sembrava aver trovato la quadratura. E invece dopo le tre reti incassate a Bergamo, Olsen ne ha subite altre sette.

Le peggiori sconfitte di sempre della Roma in Europa

Negli ultimi anni la squadra giallorossa ha incassato più di una volta sette reti, e tutte queste sfide sono terminate con il punteggio di 7-1. Finora però le debacle giallorosse erano avvenute in Europa. Nei quarti della Champions League 2006-2007, con Spalletti in panchina, la Roma subì 7 gol a Old Trafford contro un Manchester United fenomenale, in campo c’erano Cristiano Ronaldo e Rooney. Sette anni e mezzo dopo i giallorossi, che in panchina avevano Garcia, subirono 7 gol all’Olimpico da parte del Bayern Monaco, nella fase a gironi della Champions. Allo stesso livello della manifestazione l’anno seguente la Roma perse 6-1 dal Barcellona. A livello europeo la squadra della Capitale incassò 8 reti dal Ferencvaros, gloriosa squadra ungherese. Era il 1935, si giocava la Coppa dell’Europa Centrale.

in foto: Debacle giallorossa a Firenze.

Le peggiori sconfitte di sempre in Italia della Roma

Il 7-1 incassato dalla ‘Magica’ fa ripiombare in un passato remoto la Roma. Perché in campionato le peggiori sconfitte subite dai giallorossi sono datate 1932 e 1947, e anche quelle sfide finirono con quel punteggio. Nel ’32 fu la Juventus a vincere, in casa, agevolmente. Mentre in quello che sarebbe diventato il Flaminio di Roma il Grande Torino si impose con quel punteggio.

I 7-1 che hanno fatto la storia del calcio

Alla mente viene subito quello della semifinale dei Mondiali del 2014, la Germania distrusse il Brasile. In Serie A ce ne sono stati tanti. Nel 1950 il Milan vinse 7-1 in casa della Juventus, Nordahl segnò tre gol. Mentre due anni fa il Napoli con questo punteggio si impose in casa del Bologna.