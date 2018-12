Non sono uscite benissimo dalla settimana di Champions League sia la Roma che l'Inter ma se i giallorossi sono riusciti a centrare la qualificazione agli ottavi di finale per i nerazzurri la situazione si è complicata e tuto è stato rimandato all'ultima gara. Dopo la settimana europea, il campionato apre una grande finestra sul match dello stadio Olimpico che vedrà proprio le due squadre sfidarsi nel posticipo della 14a giornata di Serie A. Una sfida tutta da seguire per le ambizioni di entrambe le squadre e che negli ultimi dieci anni promette sempre emozioni, gol e spettacolo oltre ai tre importantissimi punti.

Roma, Florenzi esterno alto. Santon titolare

Di Francesco dovrà fare a meno di De Rossi, Edin Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini e Coric per il big match contro l'Inter e in attacco si affiderà a Patrik Schick, come unico riferimento, con Florenzi, Zaniolo e Cengiz Ünder alle sue spalle. In mediana spazio a Cristante al fianco di Nzonzi e linea difensiva davanti a Olsen dovrebbe essere composta da Santon, Manolas, Juan Jesus e Kolarov.

Probabile formazione: Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Ünder; Schick.

Inter, Miranda al posto di de Vrij. Borja dal 1′

Dopo la sconfitta con gli Spurs, l'Inter si rituffa nel campionato ed è chiamata subito al riscatto per non perdere terreno con la vetta. Spalletti dovrà fare a meno dell'infortunato anche Radja Nainggolan, attesissimo ex che non sarà della gara, e manderà in campo un 4-3-3 che dovrebbe vedere Handanovic in porta, a destra D'Ambrosio, con Skriniar e Miranda centri e a sinistra Asamoah. A centrocampo Vecino, Brozovic e Borja Valero mentre il tridente d'attacco sarà il solito con Politano, Perisic e Mauro Icardi.

Probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic.