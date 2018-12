In Roma-Inter, posticipo domenicale della 14a giornata di Serie A (fischio d'inizio domenica 2 dicembre alle 20.30 e diretta tv su Sky), Eusebio Di Francesco dovrà fare di necessità virtù. Tanti gli infortuni per i giallorossi che punteranno sull'entusiasmo e spregiudicatezza dei propri giovani: basti pensare che l'allenatore capitolino farà affidamento quasi certamente su un reparto offensivo con 4 giocatori che hanno un'età media di circa vent'anni.

Roma-Inter, quanti infortunati per Di Francesco

Piove sul bagnato dunque per una Roma, chiamata contro l'Inter al riscatto dopo la doppia sconfitta tra Serie A e Champions contro Udinese e Real Madrid. L'allenatore dovrà giocarsi il big match (che potrebbe anche rivelarsi decisivo per la sua panchina), alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. Spiccano infatti le assenze certe di De Rossi, Edin Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini e Coric. Pesantissima soprattutto quella dell'attaccante bosniaco che salterà le prossime 4 partite di campionato (come El Shaarawy e Coric), con la speranza di riuscire a recuperare per la Juventus.

Di Francesco in Roma-Inter punta su un attacco di ventenni

L'emergenza infortuni costringe Eusebio Di Francesco a scelte obbligate, soprattutto in avanti. Per affrontare l'Inter, la Roma scenderà in campo, a meno di novità a sorpresa, con il solito 4-2-3-1. Reparto offensivo che sarà costituito da 4 giocatori, con un'età media di circa vent'anni, per ma precisione 20.25. Si tratta di Cengiz Ünder, Nicolò Zaniolo e Justin Kluivert che si muoveranno alle spalle del terminale offensivo e vice Dzeko, Patrick Schick. Velocità, imprevedibilità e tecnica per provare a far male alla difesa del grande ex Luciano Spalletti.

Spalletti senza Nainggolan in Roma-Inter

Luciano Spalletti parlando dei tanti infortunati della sua ex squadra ha minimizzato. Anche il tecnico dell'Inter dovrà fare i conti con un'assenza pesante, quella di Radja Nainggolan. Il giocatore più atteso, per la prima volta da avversario dei giallorossi è finito ko nel match in casa del Tottenham. Dovrebbe fare da spettatore anche Vrsaljko che ha recuperato ma non sembra garantire i 90′. Spazio dunque a D'Ambrosio sulla corsia, con mediana a 3 con Vecino, Brozovic e Borja Valero. Perisic e Politano ai fianchi di Icardi.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (4-3-3) Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. Allenatore: Luciano Spalletti.