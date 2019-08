Non arrivano buone notizie per la Roma all'indomani del pareggio interno contro il Genoa nella 1a giornata di Serie A. Diego Perotti, infortunatosi proprio alla vigilia dell'esordio stagionale, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare abbastanza serio. Lesione al retto femorale sinistro per l'argentino che potrebbe essere costretto ad uno stop di 60 giorni.

Roma, infortunio Perotti. Cosa si è fatto

Nuovo infortunio per Diego Perotti. La Roma in una nota ufficiale ha fatto il punto sulle condizioni del duttile argentino che si è fermato proprio alla vigilia dell'esordio in Serie A contro il Genoa. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare: "Diego Perotti ha effettuato questa mattina dei controlli strumentali in seguito a un infortunio riportato nella giornata di sabato. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro".

Quanto tempo dovrà restare fermo Perotti, i tempi di recupero dall'infortunio

Quanto tempo dovrà restare fermo Diego Perotti? Nella peggiore delle ipotesi, l'argentino potrebbe essere costretto ad uno stop di due mesi, stando a quanto riportato nel comunicato: "I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni. Il calciatore ha già iniziato le necessarie terapie". Una tegola dunque in questo avvio stagionale per una Roma che già nella scorsa stagione non ha potuto fare molto affidamento su Perotti, proprio a causa dei tanti infortuni. La maledizione dunque prosegue.

Il messaggio della moglie di Perotti su Instagram dopo l'infortunio

A provare ad incoraggiare il giocatore ci ha pensato sua moglie attraverso un bellissimo messaggio Instagram. Queste le sue parole: "Spero che tu cada. Che tu cada mille volte e che ti rialzi una in più. Che rompi tutte le ossa del tuo corpo, sbandando in questo sport rischioso che chiamiamo vita. E che ne valga la pena. Spero che tu lo faccia e che, naturalmente, siamo pietre sotto l'occhio vigile di coloro che credono che si romperanno. Ma non si rompono. Spero che nulla possa spezzarti in due. Spero che recupererai le pulsazioni e vincerai di nuovo l'impulso. Stringere i denti e dire al mondo che sai solo come camminare in avanti e che se cammini all'indietro è solo per ricordarti che hai combattuto in posti peggiori. Che qui siamo venuti a giocare. Tu giochi. Che le cose più forti sono quelle nate nelle avversità".

Roma, possibile ritorno sul mercato dopo l'infortunio di Perotti

Adesso bisognerà capire se la Roma interverrà o meno sul mercato. Lo stop di Perotti restringe la coperta a disposizione di Fonseca che già nella prossima giornata, prima della sosta, dovrà fare a meno dell'argentino nel derby con la Lazio. Possibile dunque che Petrachi decida di ricorrere ad un colpo last-minute, con la soluzione interna che potrebbe essere garantita da un adattamento di Florenzi.