Piove sul bagnato in casa Roma. All'indomani della vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro l'Entella, non arrivano buone notizie per Eusebio Di Francesco. L'allenatore perde per infortunio Juan Jesus. Il difensore brasiliano costretto ad uscire proprio nel corso dell'ultimo match, ha rimediato una lesione al menisco interno del ginocchio destro che potrebbe costringerlo ad un periodo di stop di circa un mese, a meno di interventi chirurgici.

Infortunio Juan Jesus, cosa si è fatto il difensore della Roma

C'era grande attesa in casa Roma per l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Juan Jesus. Il difensore brasiliano si è infortunato nel corso della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia accusando un dolore forte al ginocchio destro. Uscito in lacrime sulla barella, le sensazioni sono sembrate tutt'altro che positive. Il verdetto medico ha evidenziato una lesione al menisco interno del ginocchio destro.

Quando tornerà in campo Juan Jesus, i tempi di recupero

Quanto tempo dovrà restare fermo Juan Jesus, e quando potrà tornare in campo? Il difensore ex Inter sarà costretto ad osservare alcuni giorni di riposo, prima di sottoporsi a nuovi accertamenti. Solo in seguito si potrà stabilire quale percorso terapeutico intraprendere e se sarà necessario intervenire chirurgicamente. Al momento tutto lascia presagire, nella migliore delle ipotesi un periodo di stop di circa un mese.

La Roma potrebbe tornare sul mercato, la situazione degli infortunati in difesa

Eusebio Di Francesco dunque perde una delle sue pedini più utili in chiave turnover. Ora bisognerà capire se la Roma si muoverà o meno sul calciomercato in entrata, anche alla luce della situazione di Marcano che non sembra garantire fiducia al mister. Giornata di terapie invece per Perotti che ha accusato un problema muscolare poco prima del fischio d'inizio di Roma-Entella. Le buone notizie arrivano per quanto concerne la difesa invece da Kostas Manolas che ha lavorato con il gruppo, pronto per il ritorno in campo.