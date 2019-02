Una debacle totale per la Roma quella di Firenze. I giallorossi hanno perso per 7-1, hanno incassato la peggior sconfitta di sempre in Coppa Italia e ovviamente la panchina di Di Francesco ha ripreso a traballare. Oltre al ko c’è stata anche la serata no di Dzeko, nervosissimo, che nella ripresa si è fatto espellere per aver detto qualcosa di pesante all’arbitro ed è stato cacciato dopo aver litigato con il compagno Cristante. Per Dzeko è in arrivo una pesante multa.

Dzeko, rosso per le offese all’arbitro e lite con Cristante

Il bomber della Roma a Firenze è entrato in campo nel secondo tempo, la partita non era compromessa ma la china presa era già pesante. Dzeko era nervoso e con il compagno Cristante ha litigato, i due pare si siano chiariti, ma sono volate parole grosse in campo. Il bosniaco ha dato del ‘Fenomeno’ ironicamente al compagno di squadra, poi gli ha fatto finta di tirargli una pallonata addosso. Dzeko poi si è fatto espellere, parole offensive all’arbitro, rosso diretto, anche se c’è chi parla addirittura di sputo al direttore di gara.

Multa della Roma per Dzeko

Entrambi i calciatori sono stati rimproverati, ma in una serata da dimenticare il bomber mette a verbale pure il cartellino rosso che oltre a costargli almeno un paio di turni di squalifica, da scontare in Coppa Italia (in futuro), gli costerà parecchio a livello economico. Si è nella società dell’immagine e Dzeko con il suo comportamento non ha aiutato la Roma. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il giocatore avrà una pesantissima multa.

Anno complicato per Dzeko

Il bomber giallorosso in Champions ha fatto il suo dovere, ha segnato 5 gol in 5 partite, ma in campionato ha deluso e non poco, solo quattro reti all’attivo: la prima nel mese di agosto, la seconda a ottobre, le altre contro l’Atalanta domenica scorsa. Un bilancio magro per un bomber di prima fascia come Dzeko, che a fine stagione potrebbe andare via.