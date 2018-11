Roma in ansia per Manolas: distorsione alla caviglia per il difensore greco

In occasione della gara di Nations League contro la Finlandia, il difensore giallorosso si è infortunato cadendo male dopo un contrasto di gioco. Eusebio Di Francesco aspetta ora di conoscere l’esito degli esami ai quali verrà sottoposto Manolas nelle prossime ore. Il greco potrebbe a questo punto rientrare in anticipo in Italia.