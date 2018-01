Impegnata nella doppia cessione di Dzeko ed Emerson al Chelsea, la dirigenza giallorossa ha ricevuto una cattiva notizia dal Messico. Juan Manuel Iturbe, attaccante prestato ai messicani del Club Tijuana, si è infatti infortunato seriamente. Le prime indiscrezioni arrivate dal Sudamerica, parlano infatti della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A parlare del problema del 24enne attaccante di Buenos Aires, è stato il giornalista messicano, Markos Gonzalez attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo.

Dopo l'infortunio, Iturbe sarebbe dunque pronto a volare a Los Angeles per ulteriori accertamenti e per l'intervento chirurgico. L'operazione del giocatore, potrebbe a questo punto mettere a rischio il suo riscatto: vincolato, come da accordi presi con la Roma, al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Il precedente del 2015.

Per l'ex calciatore di Verona e Torino, che con la formazione messicana ha collezionato 17 presenze (e zero gol), si tratta dell'ennesimo infortunio grave della sua carriera. Nel febbraio del 2015, durante il match con l'Empoli, l'allora attaccante della Roma allenata da Rudi Garcia fu infatti costretto a dire addio alla stagione, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione al legamento collaterale esterno e una distorsione alla caviglia.

Nonostante il tweet del diretto interessato, che ha fatto sapere che tutto è sotto controllo, per la dirigenza capitolina si tratta di un antipatico imprevisto che potrebbe far saltare l'accordo con il Club Tijuana e far perdere alla società di James Pallotta i 5 milioni di euro previsti in caso di riscatto. Se non ci sarà l'acquisto del suo cartellino, Iturbe sarà dunque costretto a ripresentarsi a Trigoria al termine della stagione.