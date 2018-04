Se nel sorteggio per i quarti di finale tutti avrebbero firmato per evitare il Barcellona, ora i tifosi romanisti hanno un sogno nel cuore: sfidare il Liverpool nella finale di Champions League di Kiev. Il motivo della scelta di tutto il popolo giallorosso è da ricercare nella sete di vendetta per ciò che successe il 30 maggio del 1984, quando l'ultimo calcio di rigore finì in cielo regalando la coppa dalle grandi orecchie alla squadra dei Reds allora capitanata da Graeme Souness.

A credere nel sorteggio con il Liverpool, ora sono anche le agenzie di scommesse. Come riferito da Agipronews, i bookmaker hanno infatti già quotato la possibile finale tra Roma e Liverpool a 9 volte la scommessa. L'impresa giallorossa ha inoltre convinto le agenzie di scommesse a credere in un trionfo finale: passato da 200 a 10 volte la scommessa, dopo il 3 a o sui blaugrana di ieri sera.

Le quote per una possibile finale con Real o Bayern

Tra coloro che firmerebbero per trovare anche subito i Reds, c'è un vecchio reduce di quella sfortunata finale del 1984 che la Roma di Nils Liedholm perse in maniera drammatica: Ciccio Graziani. L'ex attaccante giallorosso e della nazionale campione del mondo in Spagna, intervistato da ItaSportPress, ha infatti dichiarato di non aver paura di incontrare nuovamente gli inglesi: "Non ho dubbi, adesso voglio il Liverpool al 100%. Salah? Che c***o ce ne frega di Salah, lo bastoniamo!".

Per l'atto conclusivo dell'edizione attuale della Champions League, i quotisti internazionali hanno anche preso in considerazione la possibilità che la Roma incontri in finale il Real Madrid o il Bayern Monaco con quote fissate a 6,00 e 7,50. Nonostante le squadre di Zidane ed Heynckes siano molto vicine a staccare il pass per la finale, i bookmaker hanno inoltre quotato Siviglia e Juventus come possibili avversari della Roma a Kiev. La finale contro Montella pagherebbe 150 volte la posta, quella contro i bianconeri addirittura 250.