L'affondo della Juventus per Romelu Lukaku conferma che per Gonzalo Higuain non c'è posto in bianconero. Le ultime notizie sulle trattative di oggi, riguardano ancora il forte interesse della Roma per il Pipita con una novità importante: nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro di mercato tra il fratello-agente dell'attaccante e la società capitolina. Una situazione che rappresenta un'apertura da parte di Higuain ad un futuro in giallorosso. Buone notizie dunque per Juventus e Roma che già da tempo hanno trovato l'accordo per il trasferimento del bomber.

Gonzalo Higuain-Roma, nelle ultime notizie di mercato l'incontro tra lil fratello del Pipita e Petrachi

Le ultime notizie sul futuro di Gonzalo Higuain raccontano di un'apertura alla Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel fine settimana è in programma un incontro tra il fratello-agente del Pipita e il direttore sportivo del club capitolino Petrachi. Un vertice per parlare del possibile trasferimento dell'argentino alla corte di quel Fonseca che nei giorni scorsi ha chiamato personalmente il giocatore per spiegargli la volontà di fare di lui il perno della nuova Roma. Una conferma dell'ammorbidimento della posizione di Higuain che si era dimostrato irremovibile sulla sua volontà di restare alla corte di Sarri alla Juventus, ma ha iniziato ora a prendere in considerazione l'ipotesi di un addio.

Higuain alla Roma, le cifre della trattativa di mercato con la Juventus

Una situazione dunque che fa sorridere sia la Roma che la Juventus, che già da tempo hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Higuain nella Capitale. Se l'incontro di mercato dovesse andare a buon fine, con il Pipita pronto a dire sì ai giallorossi, allora si concretizzerebbe l'operazione con la formula del prestito oneroso da 9 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Per il calciatore invece pronto un ingaggio da poco meno di 5 milioni di euro, con tanto di buonuscita da parte dei bianconeri (un incentivo all'addio richiesto dallo stesso Pipita).

Con Higuain alla Roma, strada spianata per Dzeko all'Inter

L'operazione Higuain-Roma farebbe inevitabilmente comodo anche all'Inter che a quel punto potrebbe trovare la strada spianata nella trattativa per Edin Dzeko. Con Higuain in pugno, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo per il bosniaco, che lascerà però la Capitale solo (o quasi) alle condizioni della Roma. I nerazzurri finora si sono spinti fino a 15 milioni di euro, ma l'affare potrebbe chiudersi a 18 con i giallorossi che incasserebbero così una parte dei soldi da investire su Higuain