A pochi giorni dalla partita contro il Barcellona, dalle parti di Trigoria c'è preoccupazione per le condizioni fisiche di Cengiz Under. Il giovane attaccante turco, diventato un punto di riferimento per la squadra di Eusebio Di Francesco, si è infatti procurato una distorsione al ginocchio sinistro e non sarà disponibile per l'amichevole che la formazione di Lucescu giocherà questa sera con l'Irlanda all'Antalya Stadium.

Nonostante questo infortunio, sia lo staff medico turco che quello giallorosso confidano però in un veloce recupero del classe '97. Il ginocchio non si è infatti gonfiato e la risonanza magnetica ha dato esito negativo, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. Mentre i suoi compagni si prepareranno anche per l'altra amichevole con il Montenegro, Under lavorerà dunque a parte sotto lo stretto controllo dell'entourage medico della sua nazionale.

Di Francesco in ansia

La notizia rimbalzata dalla Turchia, non ha ovviamente fatto felice Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso, alle prese con l'entusiasmo dei tifosi sempre più dilagante per la sfida al Barcellona, è infatti preoccupato in vista della gara di andata di Champions League. Di fronte ad uno stadio Olimpico completamente esaurito, il tecnico giallorosso vorrebbe schierare la sua formazione migliore e poter contare anche sulla velocità del turco per mettere in difficoltà il pacchetto difensivo blaugrana.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire l'entità del problema di Under: un giocatore tenuto molto in considerazione anche dallo stesso commissario tecnico turco Lucescu: "È prima di tutto un bravissimo ragazzo, ha grande umiltà ma anche ambizione – dichiarò qualche giorno fa a Radio Centro Suono il mister rumeno – Bisogna aspettare, non è ancora al massimo, ha un grande futuro e può solo crescere. Ha un talento straordinario, Di Francesco gli sta dando fiducia e lo sta valorizzando al meglio".