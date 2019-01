Non c'è due senza tre. La Roma, dopo le vittorie contro Sassuolo e Parma, vuole trovare il terzo successo consecutivo, questa volta in Coppa Italia. Obiettivo ampiamente alla portata visto che gli uomini di Di Francesco nella sfida valida per gli ottavi di finale in programma lunedì 14 gennaio alle ore 21 affronteranno l'Entella, compagine di Serie C. E proprio il tecnico capitolino ha fatto il punto sulla gara, confermando l'assenza di alcune pedine importanti per la Roma.

Roma, la partita contro l'Entella per gli ottavi di Coppa Italia. Il punto di Di Francesco

Eusebio Di Francesco ai microfoni di Roma Tv ha fatto il punto sulla partita contro l'Entella valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Giallorossi sulla carta favoriti alla luce della doppia categoria di differenza con gli avversari, guai però a sottovalutare l'ostacolo: "L’Entella gioca in Serie C ma con le sue caratteristiche starebbe bene anche in Serie B. Boscaglia è un allenatore molto esperto e sono da prendere con le molle. Non bisogna assolutamente sottovalutarli"

Il momento della Roma e gli obiettivi del 2019

L'obiettivo della Roma è iniziare il 2019 nel migliore dei modi. Eusebio Di Francesco è molto fiducioso, avendo ritrovato una squadra in salute dopo la positiva chiusura di 2018: "Come ho ritrovato i ragazzi? Con grande voglia. Ho visto degli ottimi allenamenti, sono contento dell’approccio di questi giorni. Da questo 2019 mi aspetto continuità di rendimento, di prestazione e di risultati, che ci sono un po’ mancati nella prima parte della stagione"

Quale formazione della Roma contro l'Entella. Di Francesco e le assenze di Manolas ed El Shaarawy

In conclusione una battuta sulla possibile formazione della Roma anti-Entella. Sicura l'assenza di El Shaarawy e Manolas, mentre in avanti dubbi sul ballottaggio tra Dzeko e Schick: "Non saranno convocati Manolas ed El Shaarawy. Florenzi, insieme a qualche altro giocatore è da valutare. Sto valutando chi scegliere tra Dzeko e Schick, al momento sono hanno il 50% di possibilità". Una battuta anche sui tifosi che dovrebbero presentarsi in 15mila unità all'Olimpico: "I tifosi sono sempre importanti, dobbiamo essere bravi noi a trascinarli con le nostre prestazioni e il nostro modo di fare

Le probabili formazioni di Roma-Entella

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Kolarov, Lu. Pellegrini; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Crialese; Icardi, Paolucci, Nizzetto; Ajdorian; Caturano, Mota.