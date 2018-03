Solo pochi giorni fa, quasi da solo aveva steso il Chelsea di Conte in Champions tagliando il traguardo dei 100 gol in carriera nella massima competizione continentale. Oggi, Leo Messi ha concesso il bis nella sfida casalinga contro l'Athletic Bilbao valida per la 29a giornata della Liga. Una rete bellissima, quale del definitivo 2-0, festeggiata con un un curioso balletto, e una prestazione eccezionale celebrata a più riprese dal pubblico del Camp Nou. Brutte notizie dunque per la Roma, che ai quarti di finale di Champions troverà un Messi in uno stato di forma eccezionale.

Messi, show contro l'Athletic Bilbao: gran gol ed esultanza con balletto

Contro l'Athletic Messi ha letteralmente preso per mano il Barcellona. Giocate, numeri, intuizioni per i compagni e una rete, bellissima. L'attaccante servito da Dembélé alla mezz'ora, con i padroni di casa in vantaggio 1-0 per la rete di Paco Alcacer, si è accentrato e ha scagliato un gran tiro che con precisione chirurgica si è insaccato all'angolino. Se la prodezza della Pulce non è certo una sorpresa, non si può dire lo stesso dell'esultanza. L'argentino infatti ha improvvisato un curioso balletto con dedica alle tribune, probabilmente alla famiglia.

I numeri eccezionali di Messi in stagione che spaventano la Roma

Contro l’Athletic dunque Leo Messi ha impreziosito ulteriormente il suo superlativo score stagionale. 35 i gol complessivi in 43 uscite, con 16 assist. Nella Liga, la Pulce ha realizzato 25 reti: contro i baschi ha segnato per la 4a partita consecutiva (la 6a considerando tutte le competizioni), dimostrandosi dunque in un momento di forma eccezionale. La Roma è avvisata: sarà Leo Messi l'osservato speciale in vista del doppio confronto dei quarti di Champions

Il Barcellona vola nella Liga, titolo in pugno

Grazie al successo per 2-0 sull'Athletic Bilbao, il Barcellona ha blindato ulteriormente il suo primato nella Liga. Gli uomini di Valverde ora hanno addirittura 11 punti di vantaggio sull'Atletico che sarà impegnato in serata in casa del Villarreal. Addirittura 18 le lunghezze di distacco sul Real, che scenderà in campo con il Girona