Robinho è dell'İstanbul Basaksehir, l'ufficialità nelle ultime notizie di calciomercato

Il nome di Robinho torna ancora una volta caldo nelle ultime notizie di calciomercato. E' ufficiale infatti l'accordo tra l'esperto e duttile attaccante brasiliano ex Milan e l'İstanbul Basaksehir. Il club turco infatti ha formalizzato l'ingaggio di Robinho con un comunicato e una serie di foto, in cui si mostra un sorridente Robinho con la nuova maglia arancioblu numero 70 della società di Istanbul.

Robinho è un nuovo giocatore dell'İstanbul Basaksehir. La notizia di calciomercato che circolava già da diversi giorni adesso è ufficiale. E' stato il club turco a formalizzare l'accrodo con l'attaccante, ringraziando anche il Sivasspor, ovvero l'ormai ex club di Robinho per la disponibilità dimostrata durante la trattativa. L'ex Milan che a fine gennaio spegnerà 35 candeline in Turchia ha ritrovato la forma migliore come confermato dai numeri collezionati con i biancorossi (8 gol in 16 presenze). Adesso una nuova avventura per Robinho che indosserà la maglia numero 70.

Quanto è costato Robinho all'Istanbul Basaksehir, le cifre della trattativa

L'accordo di calciomercato tra l'Istanbul Basaksehir e il Sivasspor si è chiuso sulla base di un trasferimento a titolo definitivo con contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2020. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, Robinho è stato pagato poco più di 2 milioni di euro (il Milan nel 2010 lo pagò 18 milioni di euro), mentre nessuna indiscrezione sullo stipendio che percepirà nei suoi mesi nel club di Istanbul.

Robinho al Basaksehir per realizzare i sogni dei tifosi turchi

Grande entusiasmo dunque per Robinho pronto all'ennesima avventura professionale della sua carriera. L'attaccante protagonista anche nel recente passato di una brutta storia con la condanna a nove anni di carcere, per un presunto stupro ai danni di una ragazza albanese di 22 anni avvenuto nel 2013 in un locale milanese (fatto per il quale il giocatore aveva fatto appello dichiarandosi innocente), prosegue la sua esperienza in Turchia. Queste le sue parole: "Sono qui per realizzare un sogno, che è quello di diventare campione. Il Basaksehir in questi anni è diventata una seria candidata al titolo e sono felice di far parte di questa famiglia. La cosa che preferisco nella mia vita è giocare al calcio"