All'età di trentaquattro anni, e dopo aver lasciato un impronta indelebile sull'ultimo scudetto del Milan targato Massimiliano Allegri, Robinho è diventato uno dei protagonisti principali del calciomercato turco. L'attaccante brasiliano, reduce dall’esperienza con la maglia del Sivasspor, è stato infatti acquistato dal Basaksehir: club attualmente in testa nella Süper Lig, il massimo campionato di calcio della Turchia.

A confermare l'esito positivo della trattativa di mercato, della quale non si conoscono ancora i dettagli, è stato lo stesso presidente del club di Istanbul, Göksel Gümüşdağ, attraverso un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della società. Il giocatore brasiliano, che nel curriculum può vantare anche le esperienze nel Real Madrid e nel Manchester City, si era fatto notare nel Sivasspor con dodici reti segnate (e cinque assist) in trenta partite giocate.

La condanna per stupro e l'esperienza al Milan

Rientrato in Europa nel gennaio 2018, dopo l'avventura in Cina con il Guangzhou Evergrande e il ritorno in Brasile all'Atletico Mineiro, Robinho era riuscito a strappare un contratto al Sivasspor di un anno e mezzo nonostante la condanna a nove anni di carcere, per un presunto stupro ai danni di una ragazza albanese di 22 anni avvenuto nel 2013 in un locale milanese: fatto per il quale il giocatore aveva fatto appello dichiarandosi innocente.

Nella carriera del giocatore di São Vicente, quella del Basaksehir sarà dunque l'ottava società con la quale scenderà in campo: la seconda in Turchia, nazione nella quale Robinho pare aver scoperto una seconda giovinezza. Il suo periodo migliore in Italia è legato invece alla stagione 2010/2011, quando realizzò 14 reti (al pari di Ibrahimovic e Pato) dando un contributo importante per la conquista del tricolore rossonero. Le tre stagioni successive, caratterizzate anche da alcuni infortuni, ne decretarono invece il suo graduale allontanamento dal calcio italiano e il successivo ritorno (poco fortunato) al Santos.