Una vita in tackle quella di Rio Ferdinand, prima sui campi di calcio e poi dietro i microfoni. L'ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese, tra i più forti della sua generazione, anche nelle vesti di opinionista ha confermato il suo piglio deciso. Sono destinate a far discutere e non poco le ultime dichiarazioni di Ferdinand che questa volta sono di natura autobiografica e si riferiscono alla dipendenza dall'alcol nella prima parte della sua carriera.

Rio Ferdinand non ricorda alcuni momenti della sua carriera per colpa dell'alcol

Rio Ferdinand ex baluardo del Manchester United (club con cui ha praticamente vinto tutto, compresa una Champions e un Mondiale per Club, oltre a 6 Premier) e della nazionale inglese ha parlato degli eccessi della prima parte della sua carriera. Il classe 1978 in un'intervista al The Guardian, ha raccontato della sua dipendenza dall'alcol che gli impedisce di ricordare determinati momenti della sua esperienza professionale: "Quando ero più giovane ero un pazzo. I ricordi della mia carriera sono confusi, la gente parla di alcuni momenti della mia vita ma io non ho idea di che cosa stiano parlando, non ricordo per via dell'alcol. Potevo superare otto, nove, dieci pinte di birra. Poi passavo alla vodka. Sarei potuto andare avanti a bere tutto il giorno".

Rio Ferdinand e i problemi di alcolismo nella prima parte della sua carriera

Nonostante tutto Rio Ferdinand è riuscito a non precipitare nel baratro dell'alcolismo e a rimettersi in carreggiata diventando poi uno dei difensori più competitivi del panorama calcistico internazionale. L'attuale commentatore tv si dice fortunato: "A quei tempi c’era una cultura diversa rispetto ad oggi. Quando io ero al West Ham pensavamo al calcio, a bere e ai nightclub. Alle persone che mi chiedono se ho qualche rimpianto da giocatore, dico che non avrei dovuto bere alcolici. Sono stato fortunato, ho avuto una capacità naturale per superare quel periodo della mia vita".

L'ex compagno Rooney e l'arresto per ubriachezza

Se Rio Ferdinand dunque può parlare dei suoi problemi di alcolismo, come di un brutto ricordo, altrettanto non si può dire del suo ex compagno allo United Wayne Rooney. Ha fatto molto discutere, il recente e nuovo arresto dell'ex bomber dei Red Devils nei dintorni dell'aeroporto della capitale degli Stati Uniti. In evidente stato di ubriachezza, Rooney a torso nudo, ha molestato e insultato diversi passanti. Chissà che il suo amico Rio, non possa dargli una serie di dritte per mettersi alle spalle i problemi con l'alcol.