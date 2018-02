Il Portogallo per la prima volta ha vinto gli Europei di Calcio a 5. Il trionfo tanto atteso è arrivato alla Stozice Arena di Lubiana. Un successo che segue, non proprio a ruota, quello della nazionale di calcio che conquistò l’Europeo in Francia, circa un anno e mezzo fa. La nazionale di Calcio a 5 ha emulato in modo incredibile quella di Santos. Perché anche loro sono riusciti a vincere la finale senza il miglior giocatore. Perché Ricardinho si è fatto male nei supplementari e ha lasciato soli i compagni che hanno trionfato come quelli della squadra di calcio che vinse contro la Francia senza Cristiano Ronaldo.

Ricardinho come CR7, Portogallo Campione d’Europa

Nella finale di Euro 2016, la prima della sua storia, il Portogallo confida in Cristiano Ronaldo per battere la Francia. Ma il calciatore del Real Madrid dopo un duro intervento di Payet è costretto a uscire. La partita sembra segnata per i portoghesi, ma diventa segnata per i francesi. Nei tempi supplementari Eder, che né prima né dopo quella finale ha fatto grandi cose, sorprende Lloris e regala il titolo alla sua squadra. Situazione pressoché identica a Lubiana.

Nei tempi supplementari di Portogallo-Spagna il miglior giocatore della manifestazione Ricardinho viene steso da Pola e va a sbattere contro i cartelloni pubblicitari. La paura per i portoghesi è notevole. Il giocatore viene curato e resta fuori per due minuti, quando torna in campo si nota che non riesce a camminare, la caviglia è fasciata. Il forfait è d’obbligo. Il giocatore esce dal campo, abbandona i suoi compagni che riescono a vincere per 3-2 e conquistano uno storico titolo, contro la Spagna, che aveva vinto cinque delle ultime sei edizioni.

L’esultanza alla Ramos e il record di gol di Ricardinho

Il Portogallo trionfa grazie a un gol di Bruno Coelho nel secondo tempo supplementare, in quei momenti di gioia tutta la squadra ha pensato all’emulazione completa del Portogallo calcistico e di Ricardinho con Cristiano Ronaldo. Lo stesso numero 10 della nazionale di Calcio a 5 dopo la partita ha detto che quando è finito fuori ha pensato all’episodio di CR7: “Lo ammetto ho pensato a questo parallelismo con Cristiano Ronaldo, ma la cosa più importante è che anche stavolta la forza del Portogallo è il gruppo”. Ricardinho, diventato famoso per l’esultanza alla Sergio Ramos, è stato premiato come miglior giocatore degli Europei di Calcio a 5 ed è diventato anche il miglior bomber all time di questa manifestazione.