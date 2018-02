L’Europeo di Calcio a 5 ha un grande protagonista. Il suo nome è Ricardinho. Il giocatore portoghese ha trascinato la nazionale portoghese in semifinale, lui è stato il grande protagonista nel match contro l’Azerbaigian. Dopo uno dei suoi gol il bomber ha esultato alla Sergio Ramos, mettendo la mano all’orecchio. Qualche ora dopo l’incontro sul suo account Instagram Ricardinho ha mandato un messaggio al capitano del Real Madrid, ma gli ha risposto Balotelli.

Ricardinho chiama Ramos e risponde Balotelli

Ricardinho dopo un gol segnato agli azeri porta la mano all’orecchio e mima il gesto della telefonata. Facile capire a chi si sia ispirato il portoghese che ha celebrato la sua marcatura a mo’ di Sergio Ramos, capitano, leader del Real Madrid e uomo dai gol pesantissimi. Sul suo account Instagram il portoghese ha pubblicato un video con i gol realizzati e una serie di fotografie. Tra queste immagini c’è pure quella dell’imitazione a Ramos, che è stato taggato nella foto, a corredo ha scritto: “Ti chiamo più tardi”. Ramos non ha risposto. Mentre sempre nella ‘stories’ Ricardinho ha postato una foto di Balotelli, che imitava a sua volta il portoghese.

Il Portogallo a caccia del primo successo

Il giocatore portoghese con il poker rifilato all’Azerbaigian è diventato il miglior bomber di sempre dei Campionati Europei di Calcio a 5. Un record assoluto quello di Ricardinho, che cercherà di portare al titolo alla sua nazionale, che in semifinale affronterà la Russia, finalista perdente nelle ultime tre edizioni, Mentre l’altra semifinale la giocheranno la Spagna, la grande favorita, vincitrice di cinque delle ultime sei edizioni, e il Kazakhistan. Fuori dal torneo nella fase a gironi la nazionale italiana, eliminata dalla Serbia e dalla Slovenia, che ha conquistato un solo punto in due partite e che non è riuscita a ripetere la performance del 2014, quando vinse il torneo.