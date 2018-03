L’attenzione della squadra del Napoli è posta tutta sul campionato, la Juventus è tornata al comando, ma ci sono ancora dieci partite da giocare e il sogno scudetto, seppur lievemente sfumato, c’è ancora. La società però è già attiva sul mercato. La scorsa estate furono presi solo due giocatori: Mario Rui e Ounas, a gennaio è stato preso il francese Machach. La prossima campagna acquisti sarà probabilmente assai sostanziosa. Rinforzi potrebbero arrivare in ogni reparto.

Perin o Leno il nuovo portiere del Napoli

Reina firmerà un triennale con il Milan e il Napoli avrà un nuovo portiere. Da tempo il d.s. Giuntoli segue il numero uno del Bayer Leverkusen Bernd Leno, ventiseienne che ha grande esperienza internazionale e che fa parte anche della nazionale tedesca. Nel mirino degli azzurri c’è anche Mattia Perin, pure lui nell’anno dei ventisei che sta disputando la miglior stagione della carriera con il Genoa. Nel radar azzurro c’è anche Sergio Rico del Siviglia. Il nome di Kepa è stato depennato, dopo il rinnovo del terzo portiere della Spagna con l’Athletic Bilbao, che ha inserito una clausola di 80 milioni di euro. Non si possono escludere i nomi di Meret e di Lafont del Tolosa.

In difesa i (soliti) nomi di Grimaldo e Vrsaljko

Ci sarà un discreto rinnovamento anche in difesa. Maggio lascerà il club dopo oltre dieci anni, Albiol potrebbe seguirlo. Sugli esterni piacciono il croato Vrsaljko dell’Atletico Madrid e Grimaldo, spagnolo del Benfica, già inseguito dal club nelle ultime due sessioni di mercato. Tra i giovani viene monitorato anche il difensore dell’Espanyol Aaron Martin Caricol.

Obiettivo Torreira

Il Napoli ha quattro centrocampisti di grande livello e dovrebbero rimanere tutti, ma un altro uomo Sarri lo avrà. L’obiettivo principale è rappresentato da Lucas Torreira. Con l’agente del giocatore, Bentancur, Giuntoli ha già discusso e anche con la Sampdoria la trattativa è stata intavolata. Con 30 milioni di euro si chiude. E si fa sempre il nome di Denis Suarez, che piace molto a Sarri e che con il Barcellona non è mai riuscito a trovare il posto da titolare.

in foto: Federico Chiesa è da tempo un obiettivo di mercato del Napoli.

Sogno Chiesa in attacco

Da oltre un anno il Napoli segue Federico Chiesa. La Fiorentina la scorsa estate disse di no perché non voleva vendere tutti i migliori giocatori. La prossima estate di sicuro in tanti si rifaranno sotto e ci proverà anche il Napoli, che in rosa di sicuro avrà due giocatori nuovi. Perché nell’ultimo giorno di agosto il Napoli acquistò Roberto Inglese dal Chievo e arriverà nel mese di luglio, mentre a gennaio ha firmato per gli azzurri Ciciretti, che ora veste la maglia del Parma.