I tifosi della Roma aspettano ancora il vero Schick. Un inizio di stagione difficile per il giovane talento costato 38 milioni di euro che finora ha collezionato 11 presenze e un solo gol, in Coppa Italia. In attesa che il ceco ritrovi lo smalto dei tempi migliori e soprattutto la condizione dopo l'ennesimo infortunio, a catalizzare l'attenzione e la curiosità del popolo giallorosso (e non solo) è sua sorella Kristyna, popolare modella e star di Instagram.

Kristyna Schickova senza parole su Instagram, mazzo di rose rosse in regalo.

Kristyna Schickova, sorella di Patrick Schick, si è resa protagonista dell'ennesimo scatto social. Questa volta però non si tratta di una foto in costume, o in lingerie ma di un'immagine che ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers. La 23enne ha pubblicato una foto con un enorme mazzo di rose rosse, dono di un suo segreto ammiratore. Il tutto accompagnato da poche parole: "Come rendere felice una donna… sono senza parole"

in foto: Foto (https://www.instagram.com/kristynaschickova/)

Chi è l'ammiratore segreto della sorella di Schick.

L'inaspettato e apprezzato regalo ha subito scatenato la curiosità dei tantissimi follower della sorella dell'attaccante della Roma. Chi è il misterioso "bomber" che ha donato questo splendido mazzo di rose a Kristyna? E se fosse magari un calciatore? Domande per ora senza risposta ma che nei prossimi giorni potrebbero ricevere risposte, magari proprio dalla diretta interessata.

Chi è Kristyna Schickova.

Kristyna Schickova è una modella che nutre anche il sogno di sfondare nel mondo del cinema. Vive negli Stati Uniti e lavora per diventare una delle top model più famose al mondo. A tal proposito aumenta la sua popolarità anche sui social soprattutto grazie al suo profilo Instagram su cui carica numerose foto mentre è in posa anche con costumi e lingerie che fanno sognare i suoi follower.