Kiev è pronta a salutare la prima finalista di Champions League. Prima della sfida tra la Roma e il Liverpool, saranno Real Madrid e Bayern Monaco a scendere in campo per centrare l'accesso all'ultimo atto di questa edizione. Dopo il 2 a 1 conquistato in Germania, è la squadra di Zinedine Zidane a partire con i favori del pronostico nei novanta minuti dello stadio Bernabeu. Per i "Blancos" c'è infatti la grande possibilità di centrare la terza finale consecutiva (la quarta negli ultimi cinque anni) e di sollevare per la terza volta di seguito la coppa dalle grandi orecchie.

"Dobbiamo solo pensare a vincere – ha spiegato in conferenza stampa Zidane – L'unico nostro obiettivo è la vittoria e non voglio vedere la squadra speculare sul risultato dell'andata. Dobbiamo provare a segnare subito. Se diamo il massimo e se facciamo le cose bene, abbiamo grandi chance di arrivare a Kiev".

Il futuro di Zizou

"La terza finale consecutiva rappresenta molto – ha continuato il francese – Vale per me, per i giocatori, per il nostro staff, per i tifosi e per il club. Non abbiamo ancora battuto una grande al Bernabeu? Se potessi scegliere, io giocherei sempre qui. Siamo orgogliosi di poter scendere in campo in questo stadio. Il Bayern Monaco è un grande club, ma se noi giochiamo al massimo possiamo fare grandi cose. Poter andare in finale per il terzo anno sarebbe qualcosa di incredibile".

Tra le molte domande dei giornalisti, Zidane ha anche risposto a quella relativa al suo futuro. Il destino del tecnico transalpino è infatti legato alla Champions League. Un eventuale terzo trionfo consecutivo dovrebbe assicurare a Zizou la permanenza sulla panchina del Real Madrid. In caso contrario, le strade potrebbero anche dividersi: "Ho sempre detto che qui sono contento e che voglio restare, le cose non sono cambiate. Ma il futuro non conta, pensiamo solo alla partita con il Bayern, il resto si vedrà".