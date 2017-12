Ha vinto cinque trofei nel 2017 il Real Madrid, non c’era mai riuscito in tutta la sua grandiosa storia. Qualunque squadra non dimenticherebbe un anno solare con il successo nella Liga, la Champions League, la Supercoppa di Spagna, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. Ma tutto cambia velocemente e il grandissimo ritardo dal Barcellona, che al Bernabeu si è imposto pochi giorni fa per 3 a 0!, potrebbe già portare a una mezza rivoluzione in casa dei Campioni d’Europa.

Bale e Benzema verso l’addio.

Il presidente Florentino Perez, che nelle ultime due sessioni di mercato ha investito molto poco, vuole cambiare soprattutto l’attacco, spuntato a dir poco finora. Gareth Bale, che ha saltato un numero impressionante di partite, il prossimo anno potrebbe tornare in Premier League (il Manchester United lo aspetta), ma potrebbe essere sacrificato anche Karim Benzema, uno che con il Real è diventato uno dei più forti centravanti al mondo e che con la ‘camiseta blanca’ ha segnato 185 gol e vinto 15 trofei in nove anni. Al fianco di Cristiano Ronaldo la prossima stagione nei sogni di Perez ci dovrà essere uno tra Icardi e Aguero.

Real: nel mirino Aguero e Icardi.

A gennaio non effettuerà alcun grande colpo il Real, che aspetterà l’estate per l’assalto a un grande centravanti. Secondo il ‘Mundo Deportivo’ i dirigenti ‘blancos’ cercheranno di prendere un bomber argentino. Il ‘Kun’ Aguero ha trent’anni, non è un ragazzino da crescere, ha grande esperienza e nonostante i grandi risultati, anche realizzativi, non ha un buon rapporto con Guardiola, che non ama il centravanti classico e spesso nelle partite importanti lo ha lasciato fuori. In rosa c’è già Gabriel Jesus e presto potrebbe arrivare il cileno Alexis Sanchez. L’alternativa di lusso è rappresentata da Mauro Icardi, che dovrebbe rinnovare a breve e potrebbe avere nel contratto un altissima clausola rescissoria.