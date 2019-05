Il Real Madrid ripartirà dai suoi due perni di centrocampo. Dopo l'ufficialità del rinnovo di Toni Kroos, presto potrebbe arrivare anche quella relativa a Luka Modric. Non ci sono dubbi in Spagna sul futuro del centrocampista croato che dovrebbe prolungare il suo vincolo con le merengues per un'altra stagione, fino al 2021. La vittoria del Pallone d'Oro infatti dovrebbe far scattare una clausola inserita nel contratto del calciatore relativa all'automatico prolungamento della sua avventura con la casacca del Real.

Quale sarà il futuro di Luka Modric, il rinnovo con il Real Madrid nelle ultime notizie di mercato

Le ultime notizie di calciomercato arrivano dalla Spagna e riguardano il futuro del faro del centrocampo del Real Madrid Luka Modric. Quale futuro per il classe 1985 vincitore del Pallone d'Oro 2018? Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, non dovrebbero esserci dubbi sul futuro del talentuoso croato che dovrebbe restare alla corte di Zinedine Zidane, e prolungare l'attuale contratto in scadenza del 2020, di un'altra stagione.

Perché il rinnovo di Modric con il Real Madrid è automatico, la clausola per il Pallone d'Oro

Non ci sarà bisogno di trattative per il rinnovo del contratto di Luka Modric con il Real Madrid. Una speciale clausola inserita nel testo dell'ultimo accordo con il club di Florentino Perez dovrebbe far scattare in automatico il prolungamento: in caso di vittoria del Pallone d'Oro, riconoscimento vinto da Modric nei mesi scorsi, il suo contratto andrebbe in scadenza nel 2021 e non più nel 2020. Resta dunque solo da mettere nero su bianco, e il tutto potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Le ultime notizie di mercato per il Real Madrid

Il Real dunque inizia a mettere le basi per la squadra del futuro, quella che agli ordini di Zinedine Zidane dovrà tornare a lottare sia per la Liga che per la Champions. Dopo Kroos, blindato anche Modric che in passato era stato accostato sul mercato all'Inter. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri tra la dirigenza e Zidane per fissare le linee guida di un mercato che dovrebbe far registrare super innesti in primis quello di Hazard, ma anche possibili cessioni importanti, come Bale. Saranno settimane di mercato caldissime in quel di Madrid.