La casa del Real Madrid è la Champions League, questo ormai sembra chiaro a tutti. Con il terzo successo consecutivo la squadra merengue si attesta, ancor di più, come la più titolata del continente e ha staccato le dirette concorrenti di tanto grazie alle quattro affermazioni negli ultimi cinque anni. Non si sa se è corretto parlare di mistica madridista ma come si nota nella foto del profilo Instagram Scarso Nueve la squadra si è disposta e fatta fotografare a Kiev esattamente come a Cardiff un anno fa: la mano di Keylor Navas sulla spalla di Casemiro, la mano di Marcelo sulla coscia di Casemiro e l’altra su quella di Carvajal, il braccio di CR7 dietro alla spalla di Benzema, l’altra mano del portoghese dietro al collo di Modric. Insomma, gli stessi undici in campo a un anno di distanza che sono apparsi nelle stesse posizioni della foto ufficiale. Casualità? Pare di no.

I Blancos sono dei veri campioni di scaramanzia e c'è un'altra foto con Cristiano Ronaldo, Marcelo e Casemiro che aveva fatto intuire un rituale prima dei match che si ripete da diverso tempo e che per la quarta trasferta europea consecutiva è diventata una sorta di quadro familiare. I calciatori del Real escono dall'areo sempre allo stesso modo, dagli ottavi di finale di Champions, a Parigi, fino ai quarti, a Torino contro la Juventus, e passando per la semifinale di Monaco di Baviera: CR7 al centro, alla sua destra Casemiro e alla sua sinistra Marcelo. Storia scritta, gesta ripetute. Il Real Madrid ha vinto contro il Liverpool la Champions League numero 13 della sua storia anche grazie alla scaramanzia e ogni gesto del pre-partita dei Blancos finora è stato sinonimo di successo. Accadrà ancora? Non è dato saperlo ma da quelle parti ormai ci credono abbastanza e chi li vede schierarsi in quel modo qualche dubbio lo avrà la prossima volta.