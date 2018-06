La Croazia è probabilmente la squadra che fino ad ora ha divertito di più in Russia, ma Mateo Kovacic non riesce ad essere pienamente soddisfatto di ciò che sta combinando in questo mondiale. Partito in entrambe le prime due gare dalla panchina, il centrocampista del Real Madrid fatica infatti a trovare un posto da titolare anche con la formazione del commissario tecnico Dalic: chiuso com'è da tre fenomeni come Modric, Rakitic e Brozovic.

Per il ventiquattrenne ex faro del centrocampo dell'Inter, sopportare l'idea di continuare a non giocare con continuità sta diventando impossibile e lo ha fatto capire senza giri di parole: "Mi piacerebbe giocare di più perché amo il calcio e il fatto di essere in campo, ma so che è difficile trovare spazio a Madrid – ha spiegato a "Marca" – Capisco la situazione, ma penso sia meglio per me andare in un altro club dove avrei l'opportunità di giocare regolarmente. È un'opportunità che penso di poter avere e che voglio sfruttare".

L'ambizione di Mateo

"Sono in Spagna da tre anni e non ho giocato spesso e questo ha influito anche per il mio ruolo in nazionale – ha continuato Kovacic – Questo ovviamente non mi rende felice, ed è per questo che è meglio cambiare squadra. Il Real Madrid è una squadra straordinaria e piena di grandi giocatori, ma forse ora sono troppo giovane per contribuire al 100%. Lopetegui? Non conosco il nuovo allenatore e non ho mai parlato con lui, ma so che dobbiamo farlo per affrontare il discorso del mio futuro".

Accostato recentemente anche ad alcuni club italiani e dopo aver brevemente parlato del cammino della nazionale croata in Russia ("Siamo una squadra molto forte, battere l'Argentina è stato incredibile. Ora siamo già concentrati sulla seconda fase"), Mateo Kovacic ha poi continuato a raccontare il suo stato d'animo: "Per un giovane giocatore è difficile avere continuità a Madrid – ha concluso – Senza non potrò mai mostrare il mio potenziale. In questi tre anni a Madrid ho vissuto con compagni di squadra incredibili e vinto trofei, ma non sono mai stato completamente felice".