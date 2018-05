La testa al Sassuolo, un occhio al Crotone e un altro alla Lazio. E un orecchio al mercato. In casa Inter non si può dire che il finale di stagione sia tranquillo, tutt'altro. Se Spalletti sta tenendo sulle corde una squadra che ha in mano il proprio destino ("se le vinciamo tutte si va in Champions, senza fare alcun tipo di conti"), la dirigenza e i responsabili di mercato, in primis Ausilio, stanno lavorando per un nuovo progetto tecnico che prevede inserimenti, quadrature di bilancio, autofinanziamento.

Tra i tanti nomi, veri o presunti, spicca ovviamente il colpo già messo a segno, di Lautaro Martinez, il Toro di Avellaneda che a luglio arriverà in nerazzurro senza ulteriori indugi. Il dado è tratto: non si perderà tempo, l'inserimento avverrà in estate e con la nuova stagione sarà a disposizione di tecnico e compagni.

Talento precoce. In tutto questo, però, c'è anche un mercato diverso fatto di colpi mirati e al costo minimo. Anche ritorni di fiamma, nel caso, con giocatori che hanno già assaggiato la Serie A e il nerazzurro, come Mateo Kovacic il croato del Real Madrid che l'Inter cedette per questioni di bilancio (superiori a quelle sportive) nell'agosto del 2015 per 20 milioni di euro.

La cessione del 2015. A suo tempo, Kovacic era una stella emergente, arrivata all'Inter giovanissima in Italia a gennaio 2013 dalla Dinamo Zagabria per poco più di 3 milioni di euro a 19 anni. Un paio di stagioni per crescere, il feeling crescente con la tifoseria, un inserimento costante a tal punto da interessare il Real che si presentò con la classica proposta irrinunciabile: 20 milioni per un talento ancora inespresso ma dal potenziale importante, di soli 21 anni.

Amaro Real. Purtroppo per Kovacic, l'avventura spagnola si è rivelata subito in salita. Dopo il primo anno di apprendistato e di doverosa gavetta in panchina per lasciar spazio ai tantissimi campioni in Blanco, il croato non ha mai trovato reale spazio nelle scelte e nelle dinamiche di squadra chieste da Zidabe: utilizzato col contagocce non ha mai veramente contribuito alle vittorie del Real in campo.

Un palmares da campione. Il palmares è di tutto rispetto: 2 Champions e altrettante Intercontinentali, una Liga e una Supercoppa di Spagna, il tutto in tre stagioni. Ma il lato oscuro è la poca presenza. Quest'anno non ha totalizzato nemmeno 900 minuti tra campionato, Coppe nazionali e Champions e in ottica futura di Kovacic si parla poco o nulla. A 24 anni e con prerogative da campione, è troppo poco per poter far finta di nulla.

Poco spazio a Madrid. Così, ecco la strada che potrebbe riportarlo all'Inter, pronta a riaccogliere il figliol prodigo, il primo club a credere nelle capacità del giocatore. Perché se oggi Kovacic è comunque un giocatore del Real e stella della Croazia lo deve proprio all'Inter. Il problema è convincere il Real a rinunciare al giocatore perché il centrocampista non avrebbe dubbi sul riabbracciare il pubblico di San Siro. A Madrid però si fa la voce grossa.

Quanto costa Kovacic. A fronte di un contratto che scadrà solamente nel 2021 i Blancos hanno il potere di stabilire l'eventuale prezzo di vendita che non è inferiore ai 35 milioni di euro. Insomma: anche se Kovacic non gioca, il fatto di essere nella squadra più forte del Vecchio Continente, ne ha aumentato comunque il cartellino.

La proposta Inter. Un problema, per l'Inter che vorrebbe un trattamento di favore, magari riacquistandolo per lo stesso prezzo di vendita di tre stagioni fa (20 milioni) o con una formula differente (prestito con diritto di riscatto).