Perché Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Real Madrid? I motivi sono molteplici: le frizioni con Florentino Perez, legate anche al corteggiamento serrato del presidente madrileno a Neymar che contenderebbe al portoghese il ruolo di "prima donna assoluta" in blanco, e poi le richieste economiche. Già, perché a prescindere dagli stimoli, alla fine è inutile negare che i soldi contano e non poco anche per il ricchissimo CR7, soprattutto in considerazione dell'ingaggio dell'acerrimo rivale Messi, al momento nettamente superiore al suo. Nonostante Cristiano pare abbia ribadito direttamente dal Portogallo la sua volontà di cambiare aria, in Spagna parlano di frattura non insanabile con il Real. Real che, a tal proposito, avrebbe messo sul piatto un'offerta importante alla sua stella più brillante.

Perché il Real Madrid e Florentino Perez vogliono offrire a Ronaldo il rinnovo del contratto

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e in particolare da Cadena Ser, nonostante il presidente Florentino Perez non sia il tipo da scendere a compromessi con i suoi "dipendenti", nemmeno con Ronaldo, ci sarebbe la volontà di provare a convincere CR7 a restare alla corte di quello che sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. Il perché di questa scelta è semplice: l'operazione Neymar (da circa 300 milioni di euro) è tutt'altro che semplice e inoltre il patron che è stato già costretto a digerire l'addio a sorpresa di Zidane, non vuole perdere anche Ronaldo, e andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. Ecco allora che sul piatto c'è una nuova offerta di rinnovo per il campione lusitano.

L'offerta del Real per convincere Ronaldo a restare a Madrid

Come anticipato dunque l'aspetto economico sarebbe solo uno dei motivi alla base della volontà di Ronaldo di lasciare il Real. Un motivo che però, secondo la stampa spagnola avrebbe per il giocatore un peso specifico particolare. Lo sa bene il patron Florentino Perez che ha deciso di fare al giocatore una proposta ulteriore di rinnovo del contratto. La richiesta di Cristiano è quella di passare da 21 a 40 milioni di euro a stagione, eguagliando lo stipendio del rivale Messi. Troppo per le merengues che però voglio dimostrare la volontà di trattenere il portoghese con questa proposta: 25 milioni di stipendio fisso, con una componente variabile, ovvero i famosi bonus, legati alle prestazioni e ai successi individuali e di squadra

Quali sono i bonus nel nuovo contratto di Ronaldo e quanto potrebbe guadagnare

Grazie ai bonus dunque Ronaldo passerebbe dall'incassare 25 milioni di euro a 32.5 potenziali, nel caso in cui dovesse riuscire a centrare tutti i risultati previsti nel contratto. Ecco infatti come sono suddivisi i "premi": 2 milioni per l'eventuale poker di successi consecutivi in Champions, 1.5 per la vittoria della Liga, 1 per quella della Copa del Rey, 1 per il trionfo individuale nel premio The Best Fifa, 1 per il Pallone d'Oro e mezzo milione sia per il titolo di capocannoniere in campionato, che per un determinato numero di partite giocate. Ecco l'elenco nel dettaglio.

2 milioni per la vittoria della Champions League:

1,5 milioni per la vittoria della Liga

1 milione per la vittoria della Copa del Rey

1 milione per la vittoria del premio The Best FIFA

1 milione per la vittoria del premio Pallone d'Oro

500 mila euro per il titolo di Pichichi della Liga

500 mila euro per un minimo di partite stagionali

Ronaldo infiamma il calciomercato con la decisione sul suo futuro

Se le indiscrezioni dei tabloid dovessero essere confermate la palla passerebbe dunque a Ronaldo. Il portoghese dovrebbe così decidere se scendere a compromessi tra le sue richieste e l'offerta del Real, accettando la sfida di dover vincere tutto o quasi nella prossima stagione, per poter guadagnare di più. Ora testa al Mondiale per CR7 che sicuramente rifletterà attentamente sul suo futuro, senza dimenticare gli stimoli e i soldi che potrebbero garantirgli i dirigenti di un altro top club come il Psg, che potrebbe "consolarsi" alla grande in caso di scambio con le merengues con Neymar