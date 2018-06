Come ha reagito lo spogliatoio del Real Madrid alle voci relative al possibile addio di Cristiano Ronaldo? Per avere un'idea della situazione, basta ascoltare le ultime dichiarazioni di Marcelo, uno che con CR7 ha condiviso tutti gli ultimi successi in merengues. Dal brasiliano probabilmente ci si aspetterebbe una "carezza" nei confronti del portoghese, e invece stuzzicato sul possibile veto di Ronaldo all'arrivo al Real di Neymar, l'esterno ha utilizzato parole forti.

Ronaldo, tra i motivi dell'addio al Real anche il possibile arrivo di Neymar

L'esterno brasiliano è stato stuzzicato sul possibile arrivo del suo amico e compagno di nazionale Neymar al Real Madrid. Una voce di mercato che a quanto pare sarebbe alla base dei "mal di pancia" di Ronaldo che oltre a battere cassa chiedendo un ingaggio superiore a quello attuale (da 21 a 40 milioni di euro), non gradirebbe l'eventuale arrivo di O'Ney che offuscherebbe il suo ruolo di "prima donna" in casa Real. Le ultime indiscrezioni direttamente dal Portogallo hanno confermato la volontà di CR7 di lasciare il Bernabeu.

Marcelo scarica Ronaldo e apre a Neymar

Marcelo, nella sua ultima intervista ha dimostrato di aver già "scaricato" Ronaldo, pronto ad abbracciare Neymar: "Non è Cristiano il proprietario del Real Madrid, se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà. Non è perché c'è Ronaldo, allora Neymar non può venire. Tutto lo spogliatoio vuole che Cristiano resti ma per Neymar le porte sono aperte. Il Real deve sempre andare alla ricerca dei giocatori migliori e un giorno Neymar verrà da noi. Per me Cristiano oggi è il migliore ma Neymar di sicuro raggiungerà il suo livello".

Il Real pronto a cedere Ronaldo e a puntare su Neymar

E chissà come prenderà queste dichiarazioni Ronaldo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da As, i rapporti con il Real sono ai minimi storici. Il presidente Florentino Perez, stizzito dall'atteggiamento del bomber ha dato mandato al suo procuratore, Jorge Mendes, di portare all'attenzione del club le eventuali offerte: il patron è pronto a investire i soldi che incasserebbe dalla cessione del portoghese per coronare finalmente il sogno Neymar (affare complessivamente da 300 milioni). Paris Saint Germain, Manchester United e Bayern Monaco le possibili destinazioni di Ronaldo.