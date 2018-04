Le parole di Ceferin? Mi fanno piacere, ma so quello che il presidente Uefa pensa di me, da tempo.

Sono queste le parole di Pierluigi Collina, il designatore Uefa e presidente della Commisione arbitri della Fifa è finito nell'occhio del ciclone in seguito alla partita di Champions League tra Real Madrid e Juventus, in riferimento a quanto detto Aleksander Ceferin, numero uno del massimo ente calcistico europeo ("Collina non si tocca e il VAR al ‘Bernabeu' non avrebbe risolto nulla perché anche rivedendolo in tv per metà della gente dice il rigore c'era e per l'altra metà no").

Collina sul VAR: Arbitro ha rilevanza importante

L'uomo principale del settore arbitrale europeo ha parlato della VAR e ha ricordando come il direttore di gara resta sempre più importante dello strumento tecnologico nonostante la possibilità di rivedere determinate situazioni di gioco:

Nel calcio l'interpretazione dell'arbitro ha una rilevanza molto importante: ci sono e ci continueranno ad essere degli episodi in una partita dove rimarranno diverse le opinioni, e l'arbitro dovrà prendere la sua decisione che rimarrà la decisione finale. Ci sono molti altri sport dove la tecnologia, come l'Instant replay o l'Occhio di falco, è stata implementata ormai da vari anni, ma in tutti questi sport è solamente per decisioni fattuali, non per interpretazioni. Fare la stessa cosa nel calcio significava probabilmente limitare troppo la portata dell'intervento: perché dire che interveniamo solamente su un fuorigioco di posizione, o per stabilire se un fallo è stato commesso all'interno o all'esterno dell'area di rigore, ma non per un fallo di mano non visto dall'arbitro perché in quel momento coperto da un altro giocatore, questo forse significava limitare troppo la portata, e sarebbe stato un peccato non poter utilizzare il VAR anche per queste situazioni.

Collina verso Russia '18: Arbitri preparati

Infine Pierluigi Collina si è soffermato sui Mondiali in programma in Russia tra qualche settimana e come i fischietti scelti dalla Fifa si stanno preparando a Coverciano per non essere all'altezza della vetrina internazionale: