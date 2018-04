Adesso parla anche l'Uefa per nome e voce del presidente Aleksander Ceferin, che assume una posizione ufficiale sulle varie tematiche del momento, soprattutto attorno alle ultime polemiche legate alla sfida tra Real Madrid e Juventus, in cui Buffon, Agnelli e il popolo bianconero hanno alzato la voce. Alla fine, la Federazione continentale ha dato le proprie indicazioni al mondo del calcio: il Var in Champions League ci sarà ma non dalla prossima stagione perché uno strumento del genere ha bisogno di regole chiare. Buffon ha sbagliato a parlare in quel modo dell'arbitro Oliver ma riceve umana comprensione considerate le circostanze. Nessuna polemica con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, il cui sfogo sul designatore Collina è frutto dell'emozione del momento.

Dunque, per Ceferin tutto secondo norma. Ciò che è successo è semplicemente figlio del momento, della foga agonistica, della ‘confusione' professata anche da Allegri in conferenza stampa pre Crotone, in cui l'allenatore ha imposto il silenzio su tutto e l'attenzione alla corsa scudetto.

Tra Agnelli e Buffon

Ciò che ha professato il presidente dell'UEFA resta in linea con un profilo basso, quasi dimesso, in cui si cerca collaborazione e soprattutto non si vuole lo scontro con uno dei club che negli ultimi anni ha comunque dato molto in campo internazionale: "Andrea Agnelli non poteva nascondere le mozioni, ha agito comunque da gentiluomo qual è: non ha insultato nessuno né è stato aggressivo. Anche il delegato ha confermato: aveva la stessa frustrazione di Buffon"

Un colpo al presidente e uno al capitano: "Dal punto di vista di chi ha giocato, capisco la frustrazione e la delusione di chi perde una partita su un rigore al 93′. Buffon però ha sbagliato, non doveva dire quelle cose e parlare così dell'arbitro".

Il VAR non va

Infine, il VAR, altro argomento tirato in ballo nel dopo Madrid, che Ceferin raffredda nei tempi e nelle modalità d'impiego, troppo prematuro per i canoni UEFA: "Ho qualche timore di vedere l'utilizzo della moviola al Mondiale perché avremo arbitri che non hanno mai diretto con la Var. Spero non succedano scandali o problemi. Ma per le Coppe è ancor più complicato: bisogna fare prove e test, forse si potrà averlo per il 2020″