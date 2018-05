L'allievo ha superato il maestro. Dopo gli anni di apprendistato al fianco di Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane è riuscito a fare meglio del mister di Reggiolo e ha conquistare la sua terza finale consecutiva di Champions League. Con il suo Real Madrid, ha eguagliato ciò che riuscirono a fare il Milan di Fabio Capello (finalista nel 1992-93, 1993-94, 1994-95) e la Juventus di Marcello Lippi nelle tre edizioni successive.

"Abbiamo sofferto tanto contro una grande squadra ma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo felicissimi – ha esordito Zidane ai microfoni di Premium – Ancora una volta siamo entrati malissimo in partita prendendo subito gol. Poi ci siamo svegliati e siamo cresciuti. Siamo andati meglio nella ripresa, quando li abbiamo pressati di più e abbiamo subito segnato. Questa è la dimostrazione che il Real Madrid non deve aspettare l'avversario ma attaccarlo".

La finale più bella

Dopo quella di Milano e quella Cardiff, i "Blancos" sono ora attesi dalla finale di Kiev: la sedicesima della storia del Real Madrid. In attesa di conoscere il suo futuro, che molto dipenderà anche dalla vittoria di questa coppa, Zinedine Zidane può ora godersi il momento e cominciare a pensare al viaggio verso la terra russa: "Qual è la finale più bella? Sono tutte belle – ha concluso il tecnico francese – Siamo contenti di essere arrivati nuovamente in finale, ma non chiedetemi quale delle tre preferisco perché a Kiev dobbiamo ancora giocare. Siamo felici di poterlo fare e di poter difendere la coppa. Chi troveremo tra Liverpool e Roma? Nel calcio può succedere di tutto, la Roma ha ancora qualche chance".

Nella notte di astinenza di Cristiano Ronaldo, Zizou ha dunque ancora una volta dimostrato di avere tutte le carte in regola per trionfare ancora una volta in Champions League. In attesa di conoscere l'altra finalista, il popolo delle "merengues" si augura che la bella storia che sta scrivendo Zidane possa andare avanti ancora per molto. "Abbiamo una squadra per continuare a sognare e un meraviglioso allenatore", disse tempo fa Florentino Perez. Ora il presidente è chiamato a passare dalla parole ai fatti: il rinnovo di Zidane non può più aspettare.